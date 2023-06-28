【偏頭痛患者佳音！】研究發現幾乎所有降血壓藥均能顯著減輕偏頭痛

對於這種使人感到衰弱的神經系統疾病，目前仍然沒有治療的方法，但卻可以通過避免觸發引致偏頭痛的因素、改變生活方式和預防性藥物來控制偏頭痛。





其中一種最常見改善偏頭痛的方法，便是使用一些降血壓藥物，而這些藥物通常是可以由家庭醫生開處方獲得。而現時有研究人員表示，可以更廣泛地使用此類藥物來改善偏頭痛。





雪梨喬治全球健康研究所（George Institute for Global Health）的醫生、亦是研究頭痛問題的研究員哈格杜斯特（Faraidoon Haghdoost ）表示， 改善偏頭痛有幾種不同的方法。其中一些是使用降低血壓的藥物, 而目前只有數種藥物可以減輕偏頭痛患者的頭痛，但他懷疑，也許所有的降血壓藥物都會對偏頭痛有幫助。





而研究人員通過對 4,300名人士參與的 50項臨床試驗，來進行進行系統研究和數據分析。而有關試驗包括要偏頭痛患者服用抗高血壓藥物，如 α 受體阻滯劑（alpha-blockers）、血管張力素轉化酶抑制劑（ACE inhibitors）或鈣離子通道阻滯劑或安慰劑。





哈格杜斯特表示，研究發現幾乎所有的降血壓藥物都可以顯著減輕偏頭痛患者的頭痛，並將每月發生偏頭痛的日數平均減少1天。





研究人員又表示，這可能會對改善和預防偏頭痛的臨床指南帶來影響。





而該研究所的高級研究員、亦是一名神經學家的卡斯韋爾醫生（Cheryl Carswell）表示：『這項結果很重要，因為在目前的指南中，我們只有一至兩種被批准用於降低偏頭痛的降血壓藥物。而能夠使用更多的降血壓藥物是很重要，因為它們的價格低廉，而且可以廣泛使用 ，同時，這些藥物亦非常安全。更重要的是，它們還可以使用來對付偏頭痛患者可能有的其他綜合病症。』





不過，偏頭痛患者的一個倡導團體卻質疑有關研究。而本台新聞部亦聯絡了澳洲偏頭痛協會（Migraine Australia ），希望他們對該項研究發表評論，但該會表示，由於該組織是由偏頭痛患者組成的志願者管理組織，所以無法提供代表發言人。但他們卻在一份聲明中表示，該項研究似乎是對偏頭痛研究的一項倒退。





聲明指：『血壓 (BP) 藥物是一種眾所周知對偏頭痛的預防性治療方法，並且已經使用了很長時間。但自從處方血壓藥物出現以來，偏頭痛研究已經取得了其他的進展，而根據我們現在所掌握的知識， 例如是三叉神經激活及降鈣素受體刺激肽（CGRP）的方式，我們的觀點是，這項大數據的分析似乎是對未來治療偏頭痛朝著錯誤的方向走。』





相反，該小組希望研究能夠著重於降鈣素受體刺激肽（CGRP）這種相對較新的改善偏頭痛的療法。因為有關藥物是可以阻斷一種稱為降鈣素基因相關肽的蛋白質，該蛋白質已被證明與偏頭痛的病因有關。





該會指出，他們明白研究人員可能正在嘗試尋找其他可行的治療方法，但偏頭痛患者實際上需要的是更多獲得針對偏頭痛的藥物，例如是這種新的抑制劑藥物，但該會指出，現時這些藥物只可以給符合嚴格條件規定的病人使用。





從 10 歲起便患有偏頭痛的巴納索維（Ali Bahnasawy）表示，他小時候大約每星期會有偏頭痛一兩次， 當時他只是用一些像Panadol和其他一些非處方的止痛藥來止痛，但卻作用不大。但當他年紀越大，偏頭痛也變得更為頻密，到了30多歲時，每週都會有偏頭痛四到五次。多年來，他也嘗試了多種偏頭痛藥， 但直至他使用CGRP治療後，他的偏頭痛才大大地獲得改善。





而現時，病人必須要有超過15天的頭痛，而其中有8天是屬於偏頭痛，同時，持續頭痛的時間至少要有三個月和必須要由神經科醫生開出處方才可以獲得 C-G-R-P 藥物治療。而且這種藥物價格昂貴，每劑大約需要680元。不過，巴納索維因為有藥物福利計劃，所以他每次只需付30元。





但哈格杜斯特醫生表示， C-G-R-P 是很好的藥物，但在一些低收入和中等收入國家，卻不是一定能買到，而且非常昂貴。他說，這就是為何是有需要能夠更廣泛使用降血壓藥物的原因。而他們的研究經已在國際頭痛協會一份專門研究頭痛、名為《頭痛》的醫學雜誌上發表。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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