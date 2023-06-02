【全國禁售】TGA 緊急警告 遊日網紅必買頭痛藥系列含危險鎮靜劑

澳洲藥品及用品管理局（TGA）對EVE品牌一系列頭痛藥發緊急警告，指含有一種危險鎮靜劑，對用者健康構成重大威脅。

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澳洲藥品及用品管理局（TGA）對EVE品牌頭痛藥發緊急警告，指含有一種危險鎮靜劑，對用者健康構成重大威脅。 Credit: EVE Japan

澳洲藥品及用品管理局（TGA）就一種常見的頭痛藥物發出緊急警告，當局指該藥物含有一種危險的鎮靜劑，會對用者健康構成重大威脅。

TGA針對含有烯丙基異丙基乙酰脲（也稱為 apronal）的 EVE 品牌藥片發出安全警告。

這類鎮靜劑在一系列進口產品中被發現，包括 EVE Quick for Headache、EVE Quick for Headache DX EVE、EVE A 和 EVE A EX。
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澳洲藥品及用品管理局（TGA）對EVE品牌頭痛藥發緊急警告，指含有一種危險鎮靜劑，對用者健康構成重大威脅。 Credit: EVE Japan
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這類鎮靜劑在一系列進口產品中被發現，包括 EVE Quick for Headache、EVE Quick for Headache DX EVE、EVE A 和 EVE A EX。 Credit: EVE Japan
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這類鎮靜劑在一系列進口產品中被發現，包括 EVE Quick for Headache、EVE Quick for Headache DX EVE、EVE A 和 EVE A EX。 Credit: EVE Japan
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這類鎮靜劑在一系列進口產品中被發現，包括 EVE Quick for Headache、EVE Quick for Headache DX EVE、EVE A 和 EVE A EX。 Credit: EVE Japan
這些藥物已在澳洲被禁止銷售、供應和使用。

TGA 忠告消費者不要服用含有烯丙基異丙基乙酰脲的 EVE 藥物產品。Apronal 又被稱為 apronalid和ACE，是一種催眠用的鎮靜劑。這款鎮靜劑有造成血小板低下的風險，並具危險的副作用，被禁止在澳洲銷售、供應或使用，並在世界上大多數國家同時被禁止使用。

TGA 指如果有消費者正在服用這些產品，應立即停止並將剩餘的藥片帶到就近的藥房安全處理。

Apronal 成份於 1926 年 Hoffmann-La Roche 合成，目前除了日本，大部份地區已不再使用該成份。

同時，TGA 提醒消費者和商戶，在澳洲宣傳或供應未經註冊的治療藥物產品是違法的。非法進口和供應這些產品會導致巨額罰款或法律責任。

當局亦警告消費者在從不知名的海外網站購買藥品時要格外小心，因為藥品或含未公開的潛在有害成分，而且未必能達到澳洲批准的標準質量和安全性。
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02/06/202307:15
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Published 2 June 2023 3:39pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS
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