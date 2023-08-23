【有頭威冇尾陣? 】Threads用戶勁插水 開網頁版力挽狂瀾

Meta 於 7 月初推出 Threads ，作為他們旗下的圖片分享社交平台 Instagram 的衍生應用程式，與科技界巨頭馬斯克(Elon Musk)旗下的 X（Twitter前身）對決，推出5天，立即吸引過億用戶登記，成為史上用戶最快破億的社交媒體。





此舉翻起百千浪，馬斯克隨即向Meta提出訴訟，指控Meta「非法盜用Twitter的商業秘密和其他知識產權」。





不過，Threads 熱潮只是維持了三星期，目前每天使用 Threads 的用戶數量大幅下跌。根據互聯網流量分析師 Sameweb 指，Threads 推出不久，用戶數量曾達到 4,900 萬的高峰，但到了 7 月 22 日，活躍用戶數量已跌至 1,200 萬，流失 82%。





包括《華爾街日報》、《MarketWatch》報道，Threads 網頁版目前已開始進行內部測試，有消息人士更指，Meta 最快將於本周推出網頁版，挽回流失了的大量用戶。





社交媒體專家 Sam Saliba 指，Threads 網頁版有助 Meta 增加用戶，因此推出更多功能，並提高其收集精進數據的能力，希望再次與 X 的競爭中佔優。





Meta 創辦人朱克伯格（Mark Zuckerber）於是推出了 Threads，提供實時更新和可以進行公共對話的全新空間，而整個設計及介面與X非常相似，用戶可以在參與其中、轉發和點讚大家發佈的內容。



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