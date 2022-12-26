【小心駕駛】全澳一周內有15人車禍喪生

單在聖誕節當天，就有2人分別在不同的車禍中喪生，警方呼籲駕駛人士不要超速。





維州警察局署理助理局長戈德史密斯（Justin Goldsmith）表示，節日期間發生嚴重車禍的風險增加。





戈德史密斯說：「這是一個高風險的日子，因為墨爾本有很多人正湧入維州和維州周邊地區。」





他就警方目前正在多條公路執行任務，打擊在假期期間超速駕駛的人。





維州今個假期共有 236 人在公路上違規而被罰款，比去年的 224 人多。



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戈德史密斯又表示，「不幸的是，我們在過去 10 天內一直在公路展開防止超速駕駛的行動，但從 16 日起至拆禮物日，我們已經看到有 6 人在車禍中喪生。」





他指，警方一直在關注司機駕駛時使用手機的情況，並表示，這情況是令人擔憂，因為使用手機駕駛，顯然地是一個有意識的決定，而不是無心之失。





警方同時在新州和首都領地，實際雙倍扣分制，以收阻嚇作用。





新州警察局助理局長（Brett McFadden）麥克法登表示，這是一個「非常成功」的策略。





他說，每年在這個時候，交通流量大幅增加，但仍然有不少人將自己置於危險當中，亦令其他道路使用者處於危險當中，因此他們將竭盡所能來阻止這個情況發生，呼籲駕駛人士不要超速



至於昆州在過去幾天，每 55 人中就有 1 人酒後駕駛。





昆州警方表示，在聖誕節的週末，他們看到布里斯本北部和南部，以及其他旅遊區的交通非常擠塞，不幸的是，警方在路上對駕駛人進行酒精及毒品測試時，發現部份司機酒後及毒後駕駛。





昆州過去幾天亦發生多宗車禍，其中一名男子駕車撞向自己的家死亡。



