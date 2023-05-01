女子4個月醉駕3次 再被捕結果出人意表

一名住在雪梨北岸的女子，在4個月內因酒後駕車被捕3次，她周五在Manly法庭被判刑時，差點要入獄。





45歲的斯蒂爾 (Carly Tamsin Steer) 在周五早上9點40分在開車，當時車上載著她的5隻狗，斯蒂爾開車前喝了伏特加和紅酒，酒量甚至超過法定酒精上限的三倍。





在2022年1月至2月期間，她曾 3 次在吊銷駕照的情況下開車而被捕。





斯蒂爾現時住在新州南部的一家戒酒中心，她承認一項重度類別和中度類別酒後駕駛罪，以及三項因以被吊銷的駕照駕車的罪名。





她之前曾因輕度酒後駕車罪被罰款和吊銷駕照。





在提交給法庭的文件中，警方將斯蒂爾形容為在酒精超標的情況下駕駛，是無視公共安全。





法庭得知，斯蒂爾從前曾經營小生意，她因被指控而失去生意和她在Mosman的房屋，她在周五以線上形式出庭。



在量刑聽證會上，法庭知道，在去年2月4日，她在Mosman 的 Belmont街，曾被警察高速公路巡邏隊攔下後，酒精測試超標。





在是次事件的3周前，即 1 月 14 日的上午11時30分，斯蒂爾因中度酒後駕車而被指控，當時她車上有四隻狗。





當時她被驗出酒精含量超標 時，斯蒂爾向警方表示，她前一天晚上與其他人一起喝了兩瓶紅酒和一瓶伏特加。







在這兩次事故中，她都在已被吊銷駕照的情況下駕駛，她的駕照是因在 2021 年 11 月一次輕度酒後駕車而被吊銷。





法庭亦獲悉，她在1月24日在 Mosman的Glover街被北岸公路巡邏隊攔下，當時她的駕照已被吊銷。





當時她指，她要帶她的其中一隻狗去看獸醫。





在提交給法庭的一份說明書中，警方表示，當他們在2月 4 日上午 9 點 40 分攔下斯蒂爾時，他們問她在做什麼。





而她回答「我必須去賺錢」。





斯蒂爾向警方表示，她在前一天晚上與另一個人喝了兩瓶桃红葡萄酒（Rose）和半瓶伏特加。



斯蒂爾 的律師周五向法庭表示，她在酗酒後，成功完成戒酒計劃並「讓她的生活重回正軌」。





地方法官 Robyn Denes 說她考慮過將斯蒂爾送進監獄。





但Robyn Denes 指，但考慮到她先前已認罪，以及她在戒酒中心被「準拘留」一段時間，並沒有將她送進監獄。





Robyn Denes續指，斯蒂爾參與了戒酒的工作，值得讚揚。





斯蒂爾被判入獄15個月，但刑期將在懲戒令的監督下在社區服刑。





她還被禁止飲酒，取消六個月的駕駛資格，並且在她拿回駕照後，必須在她的車上安裝酒精鎖裝置四年。





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