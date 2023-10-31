市中心空置建築改建 為無家可歸者提供住宿

政府將會改建一座在市中心的空置建築，為數十名無家可歸者提供住宿。





這一座將被改建的建築物位於 Little Bourke st 602 號，樓高六層，由市政府擁有。





這一個名為「Ｍake Room」的項目涉及款項為 2,490 萬元，將由州政府、墨爾本市政府、Unison Housing 及慈善組織合作，預計將於 2024 年底完工。





預料在改造後，會有 50 個獨立的公寓，為無家可歸者提供 12 個月的住宿。





墨爾本市長卡普（Sally Capp）表示，該項目將為維州的過渡房屋設定「新標準」。





她表示：「當我們合作協助民眾擺脫無家可歸的情況時，整個社區都受益。」





「我們已經看到，當住屋和支持可用時，人們可以重掌自己的生活。」





在這棟六層高的大樓中，每層將設有10間公寓，每個「一體式公寓」均有臥室、小廚房和浴室，而在建築物的屋頂亦設有屋頂花園及讓住客參與休閒及社交活動的空間。





該建築亦將設有一個專門為正經歷或有無家可歸風險的婦女提供安全住宿的樓層。





在計劃下，亦會為這些經歷無家可歸者提供支持，包括：健康護理、戒毒及心理健康服務等。





另外，早前維州政府亦宣佈一項拆除和重建 44 棟高層公屋的計劃，這將是澳洲最大的城市更新項目。





位於 Flemington、North Melbourne 及 Carlton 的公屋會被首批拆除，在 Flemington 及 North Melbourne 將新建 1,800 套住宅以取代原來的 503 套，Carlton 原來的 196 套住宅將增至 231 套。



