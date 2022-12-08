【有片】瓦礫堆中獲救：初生狗仔安撫烏軍心靈

在烏克蘭東部頓涅茨克 (Donetsk) 一場爭奪戰略重鎮巴赫穆特 (Bakhmut) 控制權的戰役中，有烏軍在前線村莊內拯救了兩隻小狗。他們透過照顧小狗而找到安慰和快樂。





烏軍士兵Valeriia和Oleksii自九月起在烏克蘭重奪這個地方後不久，開始駐紮在這個地區。他們最近才發現剛出生不久的Black和Red，當時牠們才剛懂站起來。





Oleksii說：「當我們開始打掃時，聽到一些嚎叫聲由房子轉出來，牠們的母親離開了。當我們找到牠們時，不加思索地就稱牠們為Red和Black。」





初時，他們要以針筒餵飼小狗，但現在牠們已可享用軍隊的烹肉和馬鈴薯。





Oleksii說：「我們由第一天開始就餵飼牠們，Black比較害羞，而Red會四處亂竄、非常有自信的，他將來會成為一隻很優秀的狗。」



Valeriia說，他們在每場戰役都會拯救出動物，然後會把牠們交給「好人家」，很多會送到其他軍人的家中。





巴赫穆特戰役已進入第七個月，城市被嚴重炮擊的程度近乎第一次世界大戰的戰區。





巴赫穆特位處於俄羅斯聲稱擁有的利辛斯克（Lysychansk）和塞維羅多涅茨克（Severodonetsk）之中，因俄軍欲奪取更多頓巴斯（Donbas）地區，令該處成為軍方駁火的重點地方。





英國國防大臣曾表示，俄軍在從北部和南部進行戰略攻勢後，現正嘗試包圍巴赫穆特。





大臣又續指該區運作價值有限，但「這很有現實可能，對俄羅斯而言，佔領巴赫穆特很主要是為了象徵意義和政治目的。」



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