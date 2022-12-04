澳洲國會議員代表團訪台 為怕中方施壓一直保密

重點 一個包括反對黨成員在內的政治代表團已前往台灣。

艾巴尼斯沒有參加這次歷史性的行程。

艾巴尼斯向記者表示，他「不知道」代表團的目的。

澳洲執政黨工黨和反對黨多名國會議員，組團訪問台灣五天，但總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）卻沒有隨行。





代表團將於今日抵台，總理指，這是一支「後排議員」代表團，而不是工黨領導的訪問。





是次是自2019年以來首次訪問台灣後的同類型代表團。





艾巴尼斯在南澳向傳媒表示「很長一段時間以來，都有後座議員造訪台灣。這又是一次訪問，但不是政府的訪問。」





「當論及中國時，和支持台灣維持現狀，兩黨的立場仍然一致。」





當被問及代表團的目的時，艾巴尼斯回應「我不知道、我不會去，應該要問訪團成員」。





代表團包括前國家黨黨魁載斯（Barnaby Joyce），載斯的發言人周六證實，載斯也是訪團成員。據指有兩名工黨議員也將前往。





據報導，代表團將在台灣外交部的幫助下，會見總統蔡英文、外交部長吳釗燮。





根據報導，這次訪問是保密的，以阻止中國駐坎培拉的外交官施壓而取消訪問——據指會面包括保安、貿易、農業和原住民事務方面的內容。



此外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在周六表示，美國正處於與中國的關鍵時刻，需要軍事力量來確保美國的價值觀而不是北京的價值觀成為21世紀的全球規範。





中國周一發布年度安全報告，警告稱北京擁有1,500件核武器。到 2035 年，尚不清楚中國將如何利用有關武器。





奧斯汀在雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上表示，美國正處在與中國競爭的轉點上，「中國是唯一一個有意願，且越來越有能力重塑區域和世界秩序，以滿足其專制偏好的國家。因此，我要明確地說，我們不會讓這種情況發生。」





五角大廈於上周五首次對外公開新一代的B-21匿蹤轟炸機。該轟炸機的設計目的是為了最好地應對北京快速發展的網絡、太空和核能的實力。





奧斯汀在論壇上表示，五角大樓也對俄羅斯感到擔憂，並致力於武裝烏克蘭，同時避免將衝突升級為美國與莫斯科的戰爭，「我們不會被捲入普京的戰爭。」





「未來幾年將確定我們與中國的競爭條件。 他們將塑造歐洲安全的未來」，「他們將決定我們的後代是否繼承了一個規則和權利開放的世界——或者通過武力和恐懼的大膽獨裁統治。」





奧斯汀說，在這兩種核子威脅中，中國仍是更大的風險。





奧斯汀說，為了因應那種崛起，「我們正以前所未見的方式調整預算，以應對中國挑戰。在我們這個不完美的世界裡，威嚇確實來自力量」



