新州建議的士牌照補償計劃 乘客服務費將加價

新州的士費預計會成為最新加價的服務行業。新州政府提出補償計劃，支援的士司機，彌補受共享乘車服務下，的士生意受影響。





州政府形容，今次提出乘客服務費增加0.2元，是最後的支援計劃，會持續到2030年，到時的士行業將放寬管制。





新建議措施的支援總額，將從6.45億元增加到 9.05 億元，這意味著大都會區的士車主，每部車可以獲得 15 萬元，最多可有6 部車。





Advertisement

運輸廳長艾略特（David Elliott）說：「我一直努力確保那些家庭支付辛苦賺來的現金後，不會因為自己沒有犯錯下，要背負債務。」





他表示，「真誠希望這可以減輕的士司機的經濟負擔，因為他們提供點對點服務的過渡。」





艾略特促請的士行業支持這項「慷慨」計劃，以便的士牌照持有者盡快收到他們應得的錢。





該方案下，每名雪梨大都市司機，每個的士牌照可獲得 150,000 元，上限為 6 個牌照。





鄉鎮區的士牌將獲支付 40,000元 至 195,000元，獲付款的牌照數量沒有上限。

