新州火車本周免費！政府搶先關閉拍卡機以防工業行動

新州運輸部門昨日（11月20日）公告，從本周一凌晨起到周五午夜，使用Opal拍卡機的鐵路公共交通允許公眾免費乘搭，包括火車、地鐵以及機場線。期間所有閘口拍卡機都會關閉，意味著乘客出入無需拍卡。
不過，巴士、輕軌電車和渡輪仍需拍Opal卡，而這些交通工具換乘火車或地鐵將不會有2元的減免優惠。
當局表示，這次免費是為「確保乘客不會受到鐵路網絡的持續工業行動帶來的不便」。
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州長佩洛德（Dominic Perrottet）說：「人們需要上班、上學，不被工會行動破壞地過日常生活。這星期的免費出行將可確保工業行動不會發生。」
新州政府與鐵路、電車及巴士工會（RTBU）的勞資糾紛持續進行中。工會成員日前已採取工業行動，拒絕加班，令火車班次減少。
工會的新州秘書長克拉森斯（Alex Claassens）表示，政府先下手為強關閉拍卡機，是避免更多工業行動的唯一方法。
他此前已多次表示，工人將以關閉拍卡機的方式來表達訴求：「很高興新州政府聽從（工會意見）並未通勤者提供一星期的免費出行。現在我們需要看看這好心會否延續到談判中，令我們有望達致解決持續爭拗的方案。」
雙方將於明日再次就薪酬及外國製車卡的事宜進行談判。
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