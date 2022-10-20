【又縮沙】新州工會再次取消免費坐車工業行動

鐵路、電車及巴士工會（RTBU）在本周一宣布，從本周四開始，每個工作日的下午3點到7點，關閉火車站和地鐵站的Opal拍卡機，讓乘客免費出入閘口。





新州政府隨後入稟聯邦法院。法院本來在昨日下午舉行緊急聆訊，決定工會的工業行動是否合法，但因故推遲到周五，而政府律師表示需要兩個星期時間來準備證據文件。工會隨後表決通過暫緩今次行動。





工會的新州秘書克拉森斯（Alex Claassens）對行動不得不臨陣取消表示失望，形容工人受到政府歷來最有「敵意」的攻擊。





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「如果政府繼續阻止我們給乘客免費，那唯一的替代行動就是罷工。我們不想去到那地步，但似乎政府想迫使我們這樣做。為何政府想如此對待乘客，就不是我所能控制。」





運輸廳長艾略特（David Elliott）表示，政府向工會提出的協議是歷來最慷慨，批評工會玩「政治遊戲」。他說政府有信心會在法庭勝訴，並指阻止法律行動的支出會少於關閉拍卡機導致的損失。





不過，工會指政府無意解決糾紛，只是用政治手腕將問題拖到下屆大選。





雙方的爭拗已持續幾個月。工人要求提高待遇，並拒絕使用「不安全」的南韓製車廂，但被拒絕。工會上月已嘗試發起「無限期」關閉拍卡機的工業行動，但同樣因政府緊急入稟法院，最終決定取消計劃。

