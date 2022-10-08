【防洪準備】氣象局警告：新州暴雨持續至下周

氣象局預計，新州東部海岸和雪梨今晚起（10月8日）會落暴雨，並持續至下星期，警告居民要做好防洪準備。

NSW WET WEATHER

一道廣闊雲帶為新州帶來持續的暴雨，十多條河流氾濫。 Source: AAP / JANE DEMPSTER/AAPIMAGE

氣象局目前已向新州西部多個地區發出洪水警報，包括Central West、Hunter、Hawkesbury-Nepean、South Coast 及 Illawarra。

而昆州部分地區亦受暴雨影響，氣象局表示，包括 Maranoa Warrego 和中西部地區在內的地區，可能會落暴雨，大雨並伸延至 Darling Downs，已向這些地區發出強雷暴和洪水警告。
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新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示，新州目前的水壩和河流已滿。

他說：「預計會有大雨，我們要求大家繼續保持警惕。」
如果這些地區發出洪水警告，請繼續遵循指示，為需要隨時撤離時做好準備。
佩洛德
佩洛德又表示，受影響的地區不單止在雪梨，整個新州範圍的道路都有機會出現水浸，呼籲民眾小心。

這輪暴風雨是由一個正在發展的低壓系統引發，並將持續到晚上，周日和周一會逐漸消散。

氣象學家納拉莫爾（Dean Narramore）表示，熱帶潮濕的天氣正在為這個低壓區注入水份，令暴雨產生，加劇山洪暴發。

他又指新州西部、北部和東部的大部分地區，都會出現大範圍的大雨和雷暴。
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Published 8 October 2022 at 4:24pm
By Timothy Wu
Source: SBS