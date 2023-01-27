新州多地將持續暴雨 雪梨料遭閃電及冰雹侵襲

本周新州一些地區已出現大雨和冰雹，包括北部沿岸Kempsey和Lismore已陰雨綿綿。氣象局預計下星期會持續惡劣天氣，甚至是迅速產生洪水的嚴重暴雨、時速90公里的大風和2元硬幣大的冰雹。





而從本周末開始，新州將有更多地區遭受暴雨侵襲。雪梨預計未來幾日會有破壞性雷暴，可能會下冰雹。





氣象局提醒居民把車輛移至室內停車場；電器不用時最好斷電；高層住戶勿靠近窗戶和陽台，因雷暴預料將伴隨閃電。



新州南部預計會在星期日大雨，然後從星期一開始，由於雲層堆積，整個星期南部和中部都有較大幾率保持潮濕。





由於風速受較多因素影響而瞬息變化，令暴雨可能會吹襲的具體位置和強度難以準確預測。





與此同時，氣象員Jonathan How表示，昆州南部和新州大部份地區都會有雨，但新州西部、維州和南澳則受熱浪影響，塔州也會相當暖和。





阿德雷德今日預計最高溫度達攝氏37度，維州最高35度，新州31度。

