【惡劣天氣】澳洲多地分別受雷暴熱浪洪水侵襲

氣象局原先預料，新州西部城鎮 Menindee 的洪水水位將於星期一（1 月 2 日）達至 10.7 米的高峰，高於 1976 年 10.46 米的最高記錄。





但當局其後修正天氣預測，指洪水水位將在星期四（5 日）及前後進一步升至 10.7 米。





此前，當局建議 Menindee 的 31 戶民居的居民在除夕夜（12 月 31 日）之前撤離，其中有七至八戶居民聽從當局警告。





氣象局表示，由於洪水水流繼續在 Darling River 流動，預料河流水位將維持在 10 米左右的高位。





同時，當局亦於星期一晚向新州西部及東南部發出惡劣雷暴天氣警告，指當地將出現暴雨、大型冰雹及破壞性烈風。



在南澳，預料 Murray River 的洪水水位即將達至頂峰，而沿河多個城鎮亦有洪水緊急警報生效。





在西澳，前熱帶氣旋艾莉繼續為西澳 Kimlerley 地區帶來暴雨，可能構成水浸。





至於其他西澳地區 Pilbara、Gascoyne 及中西部（Central West），則有嚴重熱浪警告。





截至星期一上午 10 時，Dimond Gorge 上游位置已錄得 353 毫米的雨量，預料 Broome 以東約 400 公里的 Fitzroy Crossing 將由星期一下午起出現嚴重水浸。





但預料當地星期一及星期二（3 日）將仍然繼續錄得介乎 100 毫米至 200 毫米的雨量，當地部份區域的民居已被洪水包圍，無法橫越。





北領地北部地區 Daly 及 Diwi，以及 Arnhem 及 Gregory 部份地區，亦將受到惡劣天氣影響，當地居民正為破壞性烈風及大浪來襲作準備。





維州中部及塔州東部地區亦有雷暴警告生效，預料將出現暴雨大型冰雹，可能構成突發水浸。



澳洲各大城市天氣預測

雪梨： 星期二大致天晴，最高氣溫 26 度。星期三（4 日）至星期五（6 日）會有驟雨。星期三可能有雷暴，最高氣溫 26 度。





墨爾本： 星期二有密雲，最高氣溫 20 度。星期三會有驟雨，後轉間中密雲，星期五陽光普照。星期五最高氣溫 26 度。





布里斯本： 星期二陽光普照，最高氣溫 32 度。星期三及四有驟雨，可能有雷暴，最高氣溫 33 度。星期五間中密雲，最高氣溫 28 度。





阿德雷德： 星期二及星期三密雲，最高氣溫 25 度。星期四間中密雲，最高氣溫 26 度。星期五陽光普照，最高氣溫 30 度。





荷伯特： 星期二至星期五均有密雲，最高氣溫 19 度。





珀斯： 星期二陽光普照，最高氣溫 36 度。星期三及四同樣陽光普照，最高氣溫分別為 36 及 37 度。星期五大致天晴，最高氣溫 36 度。





坎培拉： 星期二有驟雨，可能有雷暴，最高氣溫 30 度。星期三有一兩陣驟雨，可能有雷暴，最高氣溫 22 度。星期四及星期五間中密雲，最高氣溫 22 度。





達爾文： 星期二有驟雨，最高氣溫 32 度。星期三至星期五有驟雨，星期三及四可能有雷暴，最高氣溫 31 度。



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