掛號碼牌、禁戴口罩：香港舉行國安法以來首次合法示威

在警方嚴密監視及嚴格規管下，香港市民昨日（3月27日）舉行並參與了2020年港區國安法實施以來的首次合法示威，主題是反對當局在將軍澳開展填海工程、興修垃圾處理廠。





香港01報道，組織者在3月7日向警方申請遊行，原本計劃規模為300人，但經與警方至少7次會議後，雙方商定人數上限為100人。而且，示威者必須佩戴號碼牌，除非獲醫療證明否則禁止戴口罩。





路透社報道，警方在發出的不反對通知書中提醒，不法分子可能會混入現場，擾亂公共秩序甚至進行非法暴力活動，要求組織者保證不會違反國安法、不宣揚煽動性言論。





本月另一場由女權組織申請的示威便以可能有不法分子混入為由，在最後一刻被拒。



遊行當天，參與者除了展示反對興建水泥廠、垃圾處理廠的標語，高呼相關口號外，還批評了警方對示威設置的嚴格限制。





帶著三個孩子參加遊行的49歲市民James Ockenden表示：「我們需要更加自由奔放的示威文化。這類事先安排、事先編號（的游行）會破壞這文化，令人們不敢參加。」





不過，50歲的遊行人士邱女士表示，很高興有機會能在「艱難時期」進行示威，但她不認為掛號碼牌限制了示威者的表達，而是促進管理的一種方式。「我認為這是可以接受的。」





《明報》報道，遊行開始前已有大批警員和警犬駐守，游行隊伍沿途還有至少3輛警方戰術巴士停泊戒備。巴士設有3個可發射催淚彈的小窗口，車頂亦加裝了多個360度全景攝像頭。





組織者估計有50至80人參與遊行。



前區議員巫堃泰在社交平台表示，香港的「集會自由」如今要求每人佩戴號碼牌、被警戒線去個、審查標語橫額、禁穿黃色雨衣或全身黑色，是「故意羞辱持不同政見的香港人」。





現場一位記者Chris Lau在社交平台表示，警方要求傳媒在較遠的地方拍攝，否則會令遊行被取消。





香港傳統的六四集會和七一遊行在過去兩年被當局以違反限聚令為由拒絕，目前未知在今年跟隨中國內地取消防疫限制後，當局會否重新批准。



