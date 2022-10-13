乘客「血流」 捷星航班被迫折返降落

周二（10月11日）晚上，一班從墨爾本飛往布里斯本的航班，原來預計的飛行時間為兩個半小時，但卻因為機上兩名男子上演的一場爭執，使航班在航行24分鐘後折返墨爾本機場緊急優先降落。
捷星航空發言人表示＂對破壞性和虐待行為零容忍。
他們的首要任務是確保機上機組人員及乘客的安全。同時他們亦對乘客的耐心表示感謝。
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這兩名在機上發生衝突的男子已交由澳洲聯邦警察處理，。
目前尚未提出任何指控，也不知道爭執如何開始。
目擊事件的乘客表示：「非常可怕」。
其中一名乘客向九號新聞表示，其中一名男子被送到飛機尾部，他的臉上有血。但他們對事情的具體情況並不清楚。
另一名乘客說，其中一名男子在登機前已經十分「挑釁」，有人以為機組人員不會讓他上機。
問題解決後，JQ582墨爾本至布里斯本航班恢復，比原定時間延遲兩小時抵達目的地。
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