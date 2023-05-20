【變賣家產】一國黨領袖韓珍正在拍賣“獨家”針織品以資助她的種族歧視辯護

要點： 韓珍正在出售商品以資助她的法律辯護。

這位一國黨領袖正被綠黨參議員符綠琪(Mehreen Faruqi) 提出起訴。

參議員韓珍在去年9月的一條推文中告訴參議員符綠琪“滾回巴基斯坦”。

在綠黨副領袖符綠琪(Mehreen Faruqi)對她提起法律訴訟後，一國黨領袖韓珍(Pauline Hanson) 正在拍賣手工編織的毛衣以支付她的法律費用。





符綠琪正在起訴韓珍的非法攻擊行為，因為她在去年9月發布了一條推文，告訴符綠琪 “滾回巴基斯坦”。





符綠琪向韓珍提出賠償要求，韓珍必須向符綠琪選擇的非牟利或社區組織捐款 15 萬元，並自費進行反種族主義培訓。



The knitwear starts at $500, with the red jumper already receiving a bid of $1000. 在符綠琪於5 月對她提起法律訴訟後，韓珍向她的支持者發送了電子郵件，要求捐款。





韓珍在電子郵件中說:「綠黨將我告上法庭，因為他們想讓我破產並將我踢出議會。」





這位一國黨領袖現在正在該黨的官方網上商店拍賣“獨家手工編織系列”毛衣，以資助她的法律辯護。





該網站寫道:「所有收益都將投入韓珍的一國黨抗爭基金，以爭取我們的言論自由權，以及針對符綠琪提出指控的民主權利，這些指控現在已提交法庭審理。」



參議員符綠琪本月早些時候發起了訴訟。 Source: AAP / Mick Tsikas 據該網站稱，每件毛衣都是由一國黨的創黨人和領袖韓珍本人在大約 60小時或更長時間內手工編織而成，該網站還以參議員漢森為針織品進行造型。





顏色選擇範圍包括紅色、黃色、紫色、橄欖綠和包括藍綠色在內的多種藍色色調，每種顏色均附有真品證書。



競投已經開始，每件起價500元，其中紅色毛衣已經賣到1000元。





該網站還表示，如果可能的話，韓珍可能會親自為您送遞毛衣。





符綠琪被問對此事有何意見，但她表示無法提供意見，因為此事已提交聯邦法院審理。





韓珍最近以110萬元的價格賣掉了她在獵人谷梅特蘭的酒吧。





這位一國黨領袖對籌款噱頭並不陌生，之前曾推出一系列朗姆酒來資助她的諷刺卡通系列"請解釋"。



