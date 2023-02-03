一國黨領袖人韓珍推出「Rum酒」 希望澳洲人購買

一國黨（One Nation）創始人和領導人韓珍宣布她將推出一系列朗姆（Rum）酒，以資助她的諷刺動畫系列《請解釋》。





在籌集資金方面，她似乎擁有自己的心得——而且十分有效。





一份宣傳 Rum 酒的聲明寫道：「準備好接受娛樂和信息吧......」、「請購買一瓶我們特製的限量版優質昆士蘭朗姆酒，幫助我們繼續將這一重要系列節目推給公眾。」



韓珍推出了兩款限量版的《請解釋》朗姆酒，並表示銷量將支持該動畫系列的持續創作。





有節目總監簽名的酒一瓶售價150澳元，收藏版售價為100澳元。





韓珍希望能賣出 15000 瓶收藏版和 5000 瓶導演版的酒。





如果韓珍的如意算盤打響，所有酒都能賣出，將為她帶來 225 萬元的收入。而其中的利潤並未披露。





一位澳洲人發表推文，指：「一國黨怎麼能在1月底發布新聞稿，批評所謂的酒類價格上漲，然後在不到一周後要求人們買150澳元一瓶的酒。」





他在推特上說：，「一邊抱怨啤酒的價格，一邊稱現在杯 425毫升（schooners）的啤酒要12澳元（真的嗎？在哪裡?）韓珍同時以每瓶150澳元出售她的簽名 Rum 酒，據稱是為了資助有她出現和配音的更多動畫劇集。」



銷售杜松子酒為一國黨選舉活動提供資金

去年時，她為了聯邦選舉活動籌集資金，亦推出了一系列杜松子酒（Geneva）。





在聲明中，她更表示：「為幫助一國黨參加即將到來的聯邦選舉而努力籌款，我不會因這種努力而道歉。」





她補充指：「廣告是要花錢的，為了幫助我們支付那些額外的廣告費，我和澳洲的生產商一起推出了一些限量版商品。」



An episode of Please Explain was pulled from YouTube after it was reported by the AEC for disinformation. Credit: Pauline Hanson's Please Explain/YouTube 她當時推出5000瓶《請解釋澳洲精神》杜松子酒，據 The Feed了解，所有酒都已售出。





她在一國黨網站上展示其他 「商品」，當中有一些冷卻器，其中一個寫著：「這是為性別中立的人準備的」。還有一些貼紙出售，推動一國黨的「投反對票 」運動，反對原住民議會之聲。





有「MAKE COAL GREAT AGAIN」標語的帽子和一國黨的聖誕包裝紙也是「熱門商品」。



系列節目中的一集因虛假錯誤信息被下架

《請解釋》系列節目已經發布了28集。但第 9 集在發布後被參議員韓珍的官方Youtube頻道的所有者刪除。 The Feed 已經請求一國黨對被撤原因置評。





去年4月，在澳洲選舉委員會向各個平台報告該視頻為虛假信息後，有一集在社交平台 Facebook、YouTube 和 TikTok 上被刪除。





這一集的動畫中，外交部長黃英賢（Penny Wong）向時任反對黨領袖艾巴尼斯（Anthony Albanese）宣傳使用假的郵寄選票。





在視頻中，扮演參議員黃英賢的角色表示，澳洲選舉委員會不要求選民投票時出示身份證明，「因為那是種族主義」。





幾個小時內，澳洲選舉委員會對韓珍在推特上發布的視頻作出回應，稱其「令人失望」。



《請解釋》的截圖。 Credit: Pauline Hanson's Please Explain/YouTube 虛假信息研究組織 First Draft 的負責人克魯格（Anne Kruger）在由皇家墨爾本理工大學去年 5 月發布的一篇文章中說，這個系列是「諷刺作品被武器化的例子」。





在虛假宣稱選舉舞弊的同一集裡，可以看到感染新冠的艾巴尼斯在喝蝙蝠湯。





這段視頻提到大流行早期關於病毒起源的錯誤說法。





克魯格博士說，這些視頻被用來煽動對華人社區的種族主義和不容忍。





「這很容易說，哦，這只是諷刺，這只是一個笑話」，但有一些嚴重的問題被忽視了。

