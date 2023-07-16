【花錢坐牢？】墨爾本監獄改建豪華酒店 一晚收費近千元

墨爾本的遊客現在可以住進一個曾經沒人想住、每個人都想逃離的地方。

The Interlude

由墨爾本北區Coburg的Pentridge監獄改建而成的豪華酒店The Interlude。 Credit: Adina

公寓式酒店集團Adina在墨爾本北區Coburg對歷史上的Pentridge監獄的部份建築進行改建，開設了豪華酒店The Interlude。

該監獄酒店只有19個房間，但裝修風格典雅，設備一應俱全，並有高級餐飲服務、現代藝術畫廊、地下燭光泳池等。

Adina母公司TFE Hotels的行政總裁Chris Sedgwick形容The Interlude有著「澳洲從未有過的城市隱居式體驗，也是世界上為數不多的監獄酒店改建之一」。

客人將會入住以監獄B區房間改建而成的套房，「這些套房已通過現代設計和修葺，改造成寧靜的空間。 住客不在房間時，可以參加特備節目或參觀藝術畫廊，沉浸在Coburg的創意藝術社區之中。」

酒店經理Jesse Kornoff表示，公司花了近兩年時間進行改建，確保不會損毀監獄著名的藍石牆壁

The Interlude
豪華裝修建基於監獄原本的藍石牆壁 上。 Credit: The Interlude
曾擔任Pentridge監獄高級獄警的Dennis Bear受邀成為該酒店的首位住客。不過，普通客人在支付超過700元一晚的房費時，可能會對監獄的往事感到不寒而慄。

該監獄曾關押一些著名囚犯，包括澳洲最後一個綠林大盜Ned Kelly。他於1878年與一名警員鬥毆後躲進叢林，之後夥同兄弟及朋友殺害了3名搜捕他的警員，並多次劫掠銀行、佔領市鎮。他最終被俘並於1880年被判處以絞刑。

另一位殺人犯Ronald Ryan因爆格而被監禁於此，並於1965年成功逃獄，期間槍殺一名獄警。他翌年落網，並於1967年在Pentridge監獄D區被絞死，是澳洲最後一名被處以絞刑的罪犯。

黑幫大佬Mark Read也曾在這裡被關押，而他出獄後撰寫半自傳式犯罪小說，成為作家，其事跡更被拍成電影。
The Interlude
酒店的地下泳池。 Credit: The Interlude
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Published 16 July 2023 1:22pm
Updated 14m ago 2:50pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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