【懶醒晒慳錢貼士捱轟 】一款酒店電器濫用「超嚴重」惹熱議

旅客Alexander在 LinkedIn 分享一張照片展示他在公務期間利用 旅館 提供咖啡機為自己烹調「蒜油雞肉」，以省回晚餐費用。



有旅客在網上「炫耀」旅遊省錢貼士備受批評，再次引起有關旅客「濫用」酒店電器的熱烈討論。 Credit: LinkedIn 「我在出差期間，決定在酒店房間裡做一頓便宜的飯菜，而不是在外面吃一頓豐盛的晚餐，而雖然酒店房間並沒有廚房，但我還是有辦法用咖啡機煮蒜油雞。」



雖然我的公司已有撥款支負我旅行的晚餐費用，但我想省錢，因為我知道每一元都很重要，而正是這些小事讓你得到晉升機會。 旅客Alexander

而他的帖子在推特被瘋傳，但大部份人對其行為感到震驚。









正是這些小事為你帶來沙門氏菌。 網民

我肯定不會提拔作這個決定的某人。 網民

我之前經營小旅館。會這樣做（濫用酒店電器）實際上是最差劣的人，但實際會這樣做的人數比想像更多。 網民

這不是首次有人被發現濫用旅店內的電器，2018 年，一位酒店客人在Reddit 分享經歷時，承認她用房間的水壺清洗「因經期而弄髒的短褲」。





「忘了帶內褲，所以想出了一個快速清洗的好方法。 酒店水壺！ 快，方便，衛生。」





帖子旁邊還有一張水壺中有內衣漂浮的照片。其帖文同樣受到猛烈抨擊，好多網民稱她為「廢柴」及「噁心」。



2018 年，一位酒店客人在Reddit 分享經歷時，承認她用房間的水壺清洗「因經期而弄髒的短褲」。 Credit: Reddit 來自英國的前空姐夏洛特此前曾在網上警告旅客「不要在酒店房間使用水壺」，因為有好多「無恥的客人」、往往就會用水壺洗內衣。





她說，當旅客沒有帶夠干淨內褲時，就會出現這種令人不安的洗衣方法。





「我是一名空姐...已經環遊世界很多次，雖然我從來沒有用水壺洗過內衣，但我可以告訴你，很多人會這樣做。」





夏洛特說，這個令人反感的舉動、一直是旅遊業界內廣泛談論的話題。



