【全球最佳酒店排名】香港躋身前十 澳洲小島冠絕南太平洋

旅遊資訊網站 TripAdvisor 根據旅客評分，發佈 2023年全球最佳酒店 排名。位於印度西北部城市齋浦爾（Jaipur）的Rambagh Palace榮登榜首，馬爾代夫Bolifushi島的Ozen Reserve酒店、巴西Gramado的Hotel Colline de France分列前三。





英國倫敦的香格里拉酒店（Shangri-La The Shard）排第四，緊隨其後是香港的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）。





澳洲雖然沒有躋身全球前十，但就稱霸南太平洋榜單。其中位於新州對出海岸的豪勳爵島（Lord Howe Island）上的 Pinetrees Lodge 獲得逾700個5分好評，斬獲「南太平洋最佳酒店」和「澳洲最佳酒店」的頭銜。





該酒店從1895年起營業，家族已經營至第六代。它在2020年已獲得過 Tripadvisor 的南太最佳酒店榮譽。





而 豪勳爵島本身也是旅遊勝地 ，以原始的白色沙灘和遠足步道聞名，僅容許最多400名遊客同時在島上。



全澳最佳酒店Pinetrees Lodge位於豪勳爵島上。 Credit: Tripadvisor 南太兼澳洲第二好的酒店為昆州凱恩斯Palm Cove的The Reef House Adults Boutique Tropical Escapes。澳洲共有7間酒店進入南太十大，有兩間位於布里斯本和雪梨市區。





而澳洲十大之中，新州和昆州各有3間，維州有4間。



全球十大最佳酒店

Rambagh Palace – 印度齋浦爾 Ozen Reserve Bolifushi – 馬爾代夫Bolifushi Island Hotel Colline de France – 巴西Gramado Shangri-La The Shard, London – 英國倫敦 The Ritz-Carlton, Hong Kong – 中國香港 JW Marriott Marquis Hotel Dubai – 阿聯酋杜拜 Romance Istanbul Hotel – 土耳其伊斯坦堡 Ikos Dassia – 希臘Dassia Ikos Andalusia – 西班牙Estepona Padma Resort Ubud – 印度尼西亞Puhu

南太平洋十大最佳酒店

Pinetrees Lodge – 澳洲豪勳爵島 The Reef House Adults Boutique Tropical Escapes – 澳洲Palm Cove Tokoriki Island Resort – 斐濟Tokoriki Island The Remington Muswellbrook – 澳洲Muswellbrook RACV Torquay Resort – 澳洲Torquay Kingsford Smith Motel – 澳洲布里斯本 Element on Coolum Beach – 澳洲Coolum Beach Outrigger Fiji Beach Resort – 斐濟Sigatoka The St Regis Bora Bora Resort – 法屬波利尼西亞Bora Bora Little National Hotel Sydney – 澳洲雪梨

澳洲十大最佳酒店

Pinetrees Lodge – 新州豪勳爵島 The Reef House Adults Boutique Tropical Escapes – 昆州Palm Cove The Remington Muswellbrook – 新州Muswellbrook RACV Torquay Resort – 維州Torquay Kingsford Smith Motel – 昆州布里斯本 Element on Coolum Beach – 昆州Coolum Beach Little National Hotel – 新州雪梨 Zagame’s House – 維州墨爾本 Sovereign Park Motor Inn – 維州Ballarat Mansi on Raymond – 維州Sale

這是 TripAdvisor 連續第21年評選全球最佳酒店。該網站的高級通訊專家Alison Orren表示，排名是基於2022年1月1日至12月31日的全球遊客評分和評語。



