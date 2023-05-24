【全球最佳酒店排名】香港躋身前十 澳洲小島冠絕南太平洋

全球及澳洲最佳酒店名單出爐，你又住過未呢？

Rambagh Palace in India

印度的Rambagh Palace酒店獲評全球最佳酒店。 Credit: Tripadvisor

旅遊資訊網站 TripAdvisor 根據旅客評分，發佈
2023年全球最佳酒店
排名。位於印度西北部城市齋浦爾（Jaipur）的Rambagh Palace榮登榜首，馬爾代夫Bolifushi島的Ozen Reserve酒店、巴西Gramado的Hotel Colline de France分列前三。

英國倫敦的香格里拉酒店（Shangri-La The Shard）排第四，緊隨其後是香港的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）。

澳洲雖然沒有躋身全球前十，但就稱霸南太平洋榜單。其中位於新州對出海岸的豪勳爵島（Lord Howe Island）上的 Pinetrees Lodge 獲得逾700個5分好評，斬獲「南太平洋最佳酒店」和「澳洲最佳酒店」的頭銜。

該酒店從1895年起營業，家族已經營至第六代。它在2020年已獲得過 Tripadvisor 的南太最佳酒店榮譽。

豪勳爵島本身也是旅遊勝地
，以原始的白色沙灘和遠足步道聞名，僅容許最多400名遊客同時在島上。
Pinetrees Lodge on Lord Howe Island
全澳最佳酒店Pinetrees Lodge位於豪勳爵島上。 Credit: Tripadvisor
南太兼澳洲第二好的酒店為昆州凱恩斯Palm Cove的The Reef House Adults Boutique Tropical Escapes。澳洲共有7間酒店進入南太十大，有兩間位於布里斯本和雪梨市區。

而澳洲十大之中，新州和昆州各有3間，維州有4間。

全球十大最佳酒店

  1. Rambagh Palace – 印度齋浦爾
  2. Ozen Reserve Bolifushi – 馬爾代夫Bolifushi Island
  3. Hotel Colline de France – 巴西Gramado
  4. Shangri-La The Shard, London – 英國倫敦
  5. The Ritz-Carlton, Hong Kong – 中國香港
  6. JW Marriott Marquis Hotel Dubai – 阿聯酋杜拜
  7. Romance Istanbul Hotel – 土耳其伊斯坦堡
  8. Ikos Dassia – 希臘Dassia
  9. Ikos Andalusia – 西班牙Estepona
  10. Padma Resort Ubud – 印度尼西亞Puhu

南太平洋十大最佳酒店

  1. Pinetrees Lodge – 澳洲豪勳爵島
  2. The Reef House Adults Boutique Tropical Escapes – 澳洲Palm Cove
  3. Tokoriki Island Resort – 斐濟Tokoriki Island
  4. The Remington Muswellbrook – 澳洲Muswellbrook
  5. RACV Torquay Resort – 澳洲Torquay
  6. Kingsford Smith Motel – 澳洲布里斯本
  7. Element on Coolum Beach – 澳洲Coolum Beach
  8. Outrigger Fiji Beach Resort – 斐濟Sigatoka
  9. The St Regis Bora Bora Resort – 法屬波利尼西亞Bora Bora
  10. Little National Hotel Sydney – 澳洲雪梨

澳洲十大最佳酒店

  1. Pinetrees Lodge – 新州豪勳爵島
  2. The Reef House Adults Boutique Tropical Escapes – 昆州Palm Cove
  3. The Remington Muswellbrook – 新州Muswellbrook
  4. RACV Torquay Resort – 維州Torquay
  5. Kingsford Smith Motel – 昆州布里斯本
  6. Element on Coolum Beach – 昆州Coolum Beach
  7. Little National Hotel – 新州雪梨
  8. Zagame’s House – 維州墨爾本
  9. Sovereign Park Motor Inn – 維州Ballarat
  10. Mansi on Raymond – 維州Sale
這是 TripAdvisor 連續第21年評選全球最佳酒店。該網站的高級通訊專家Alison Orren表示，排名是基於2022年1月1日至12月31日的全球遊客評分和評語。

「我們網站現在有超過10億次（對酒店的）評分和留言。質和量都很重要，而人們（遊客）以他們的智慧來得出這份榜單。」
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Published 24 May 2023 1:54pm
Updated 2h ago 2:06pm
By Koma Cheng
Source: SBS