新州公立高中將禁用手機 怎樣實行？

新上任的州政府表示，有關禁令是兌現在競選期間，作出減少高中生分心的承諾。





這表示學生不可以在上課時間使用手機。新州政府將從10月9日，學生第四個學期開始實施禁令。





手機已經在新州的小學被禁止。





新州州長柯民思(Chris Minns) 表示，家長們擔心他們的孩子在上課時發短訊和使用社交媒體。





他表示，知道有很多成年人，當手機在他們面前時，他們很難集中注意力，他直言，不知道為什麼大家希望孩子們自己對手機的使用有紀律。





他又指，政府不會具體說明學校應如何防止學生用手機，但表示可以可上鎖的袋和儲物櫃亦是方法，並指有低成本和無成本的選擇。





他指，就像確保手機放在學生的包裡，並且在上學期間不能拿出來，是很簡單的事。



選舉前，柯民思不排除使用類似於監獄中的電話干擾技術，但據傳媒了解，新州工黨已經放棄了將電話干擾技術引入學校的想法，而是用低技術的選項，例如在一天開始時，收集學生的電話。





此外，據了解，工黨還將探索全面推出可上鎖的小袋和儲物櫃，以防止學生在白天接觸手機。





在履行選舉承諾時，柯民思表示，現在是「清除教室中不必要的干擾的時候」，以創造更好的學習環境。





他說知道很多家長對手機和科技在孩子的學習環境中的普及感到焦慮。





柯民思直言，知道有孩子會偷偷帶手機去課堂，或使用筆記本電腦來違反禁令。





但他指，在其他州和在英國，有證據表明禁令改善學習成果，在英國，在分數最低的學生，最能感受到禁令的好處。





「他們獲得的分數增幅，是同組的普通學生的兩倍。」





南澳、西澳、維州和北領地也禁止在公立高中使用手機。





新州的許多高中已經制訂禁令，並要求學生在一回到學校時，將手機放在帶鎖的盒子或袋中。





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