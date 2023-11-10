畢加索作品《戴手錶的女人》天價賣出 其作品第2高價

畢加索的畫作《戴手錶的女人》（Femme a la Montre）以超過1.39億美元（2.17億澳元）的價格售出，成為畢加索在拍賣中售出的第二昂貴作品。





這幅畫尺寸為130 x 96.5厘米，描繪了畢卡索的情人和其「黃金靈感」瓦爾特（Marie-Therese Walter），瓦爾特是畢加索許多肖像畫中的主題。





據拍賣行指，這幅畫是這位西班牙藝術家事業中最多產的一年的作品之一，2018 年，倫敦泰特現代博物館計和巴黎的皮卡索博物館舉辦一場專門展出畢卡索 1932 年作品的展覽。





在9月宣布此次拍賣的聲明中，蘇富比當代藝術部負責人多斯（Julian Dos）表示，《戴手錶的女人》，是一件在各個方面都堪稱傑作的作品，畫於1932年，是畢加索的「奇蹟之年」，聲明中指畫作「充滿歡樂、激情，同時又非常深思熟慮和堅定，在5尺高的畫布上充滿著大膽的原色」。





這幅1932年的藝術品是已故慈善家蘭道（Emily Fisher Landau），估值6.23億澳元收藏中的其中一幅。蘭道在1968年於紐約佩斯畫廊（Pace Gallery）購入《戴手錶的女人》，並保存在曼哈頓的公寓中，他今年稍早去世，享年102歲。





這件作品的售賣令它成為有史以來，在拍賣中售出的第二昂貴的畢加索畫作。





畫作由一位匿名買家，擊敗其他兩位競投者而獲得。



畢加索於1927年在巴黎首次遇見17歲的瓦爾特，當時他仍然與第一任妻子科霍洛娃（Olga Khokhlova）結婚，其妻子是俄羅斯與烏克蘭的芭蕾舞者。





瓦爾特成為畢加索一些最受追捧的油畫、素描和雕塑的靈感來源。





隨著時間的過去，畢卡索發現很難將對瓦爾特的感情在他的作品中隱藏，這在他的第一次大型回顧展期間變得明顯，最終結束了他的婚姻。





正好在巴黎的Georges Petit畫廊的回顧展結束後，畢加索於1932年8月創作《戴手錶的女人》。





據蘇富比表示，「對於不用再守著他與瓦爾特之間的秘密，畢加索感到釋放的感覺似乎反映在這幅非凡的作品上，他在這幅畫中充分發揮了新發現的自由，將畫布浸泡在強烈的原色和美麗的形式中，同時細心關注每一個細節，創造了一個既極其複雜又深具和諧感的構圖」。





去年，畢卡索最引人注目的描繪瓦爾特的畫作之一，是將她呈現為一個觸手狀的海洋生物，於蘇富比紐約分行以6750萬美元的價格售出。





畢卡索對瓦爾特的肖像已成為備受追捧的作品，他的其他1932年作品《Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)》於2021年以1.0341億美元售出，而《Nude, Green Leaves and Bust》則於2010年以1.065億美元售出。





2015年5月，畢卡索的《Les femmes d'Alger Version "O"》在紐約佳士得拍賣以1.794億美元的價格售出，當時是拍賣中售出的藝術品的最高價格。





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