【嚇人表現】 有政府機構高層職員被指向同僚撒尿！

要點 當局要求警方調查澳洲農藥及獸藥管理局。

參議院一個委員會較早前聽取了一名高級公務員向同僚撒尿的指控。

聯邦農業部長懷特表示，他將有關指控立即提交當局處理。

去年11 月， 參議院一個委員會聆訊有關澳洲農藥及獸藥管理局 (APVMA) 一名高級公務員被指向其同僚撒尿的事件。





而在發現該管理局的工作文化有更多不當行為後，當局亦要求警方進行調查， 並對事件進行獨立調查。





而在聽證會上，該機構的行政總裁克羅夫特（Lisa Croft）表示，她獲悉該宗事件是以私人身份在工作以外發生的，並將事件形容為是「私人撒尿問題」。





她亦在聽證會上表示，涉事的高層職員經已辭職。





農業部長懷特經已下令進行獨立調查，調查結果亦經已提交給警方和澳洲公共服務專員。





懷特在昨天（10／2）發表的一份聲明中說：『這次調查是在參議院審計委員會提出對澳洲農藥及獸藥管理局一名工作人員行為的嚴重指控後進行的。』





聲明又指：『我收到了中期調查報告，當中包括更多關於該管理局內有不當行為的嚴重指控，包括可能違反公共服務行為準則和其他潛在違法行為。』





瓦特說，當他在周三收到該份報告後，已立即將有關指控轉交當局處理。





他說，他還會見了該管理局的董事會主席，以確保員工得到適當的支持，但由於現時事件正在進行調查，所以他不宜再作進一步評論。





澳洲農藥及獸藥管理局是澳洲政府負責對本地農業和獸醫化學產品的監管機構，其總部設於新州的Armidale 。



克羅夫特曾在 11 月的參議院聽證會上表示，雖然與事件直接相關的人士希望她了解此事，但他們卻沒有提出正式投訴。





綠黨參議員惠許.威爾遜（Peter Whish-Wilson）在參議院的估算委員會首先提出有關問題，而他表示已經與農業部長懷特談論過事件，並支持將之提交給當局處理。





他在 11 月的聽證會上表示，他知道有三宗由女性工作人員對此事提出的投訴。





他昨天對澳聯社（AAP）表示：『綠黨將密切關注此事的進展。』





同時，亦經已聯繫當局對此作出回應。



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