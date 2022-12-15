莫理遜於 Robodebt 聽證會上堅稱不知它具法律風險

上個星期負責執行該計劃的民政部前主管 Kathryn Campbell 已出席作證。





Campbell 表示，他們於 Robodebt 推出前，已就該計劃的合法性，向社會服務部提出質疑，並指，如果要推出該計劃，或需要在立法上作出改變。





昨天於昆士蘭舉行的聽證會上，我們得悉，有關的建議獲得了莫理遜的簽署，但他說，最終沒有人向他呈交意見，另外，社會服務部在向內閣提交的計劃書中，清楚提到無須為此立法，因此，他沒有理由懷疑自己部門這個最後的決定。





社會服務部希望利用 Robodebt 追討拖欠 Centrelink 債務，涉及金額 12 億元。可是，到該計劃被法庭裁定不合法要作何解，政府要發回已追討到手的 7 億多元，再加利息和取消之前的欠款，涉及金額 18 億，可謂得不償失。





莫理遜在周三（12月14日）在聽證會上撇清他在擔任社會服務部長期間與Robodebt計劃的關係。他專注於解決福利欺詐問題，沒有參與有關該計劃是否合法的部門討論。





莫理遜堅持認為，他不了解這些部門之間的溝通，並認為（有關部門）在向他提交最終提案時，法律問題已經得到解決。







他向委員會表示：「我注意到，在新政策的早期階段，各部門會提出潛在的問題，這並不罕見。」









他認為方案「在提交給內閣的時候，這個觀點......已經改變了，部門給出的建議是不需要立法的。」









霍姆斯質疑莫理遜為甚對立法問題是如何解決罔若置聞。









她問道：「你怎麼會滿足於只看到「不需要立法」之後就不聞不問呢？ 」







莫理遜回應專員，表示這就是內閣程序的運作方式。他對於該部門完成了他們的工作十分滿意。







他表示，自己接手社會服務部的明確目標是全面改革福利制度和減少弊端。









莫理遜承認，政府強烈希望能平衡預算，並承認參議院對此充滿敵意，使立法改革面對障礙。







另外，在全天的聽證會期間，莫理熟多次被提醒要緊扣主題，不要打斷別人向他提出的問題。





委員霍姆斯 SC （Catherine Holmes SC）曾在聽證會上詢問莫理遜：「你有在聽嗎？」





前工黨領袖索頓（Bill Shorten）將莫理遜的作為證人的行為描述為「導火線」，他指這一個計劃影響了數十萬澳洲人。





他向記者表示：莫理遜今日本來有機會在皇家委員會，親自道歉，承擔起自己的責任。





「相反，我們得到的是......說教，恐嚇，不回答問題，在簡單的是與非問題上爭論不休。」





他形容：這是一種防禦性的說教，辯解為什麼別人都是錯的，而他是對的。

