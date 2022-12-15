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莫理遜於 Robodebt 聽證會上堅稱不知它具法律風險

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ROYAL COMMISSION ROBODEBT SCHEME

昨日莫理遜出席在布里斯本舉行的 Robodebt 聽證會，記者則可以在屏幕上觀看。 Source: AAP / JONO SEARLE

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Published 15 December 2022 at 12:09pm, updated 34 minutes ago at 12:59pm
By Julien Oeuillet, Sara Tomevska
Presented by Aaron Wan
Source: SBS

專為調查 Robodeb t自動債務索償系統而設的皇家調查委員會， 昨日另一個主角出場，他就是上任總理兼時任社會服務部長莫理遜。

Published 15 December 2022 at 12:09pm, updated 34 minutes ago at 12:59pm
By Julien Oeuillet, Sara Tomevska
Presented by Aaron Wan
Source: SBS
上個星期負責執行該計劃的民政部前主管 Kathryn Campbell 已出席作證。

Campbell 表示，他們於 Robodebt 推出前，已就該計劃的合法性，向社會服務部提出質疑，並指，如果要推出該計劃，或需要在立法上作出改變。

昨天於昆士蘭舉行的聽證會上，我們得悉，有關的建議獲得了莫理遜的簽署，但他說，最終沒有人向他呈交意見，另外，社會服務部在向內閣提交的計劃書中，清楚提到無須為此立法，因此，他沒有理由懷疑自己部門這個最後的決定。

社會服務部希望利用 Robodebt 追討拖欠 Centrelink 債務，涉及金額 12 億元。可是，到該計劃被法庭裁定不合法要作何解，政府要發回已追討到手的 7 億多元，再加利息和取消之前的欠款，涉及金額 18 億，可謂得不償失。

莫理遜在周三（12月14日）在聽證會上撇清他在擔任社會服務部長期間與Robodebt計劃的關係。他專注於解決福利欺詐問題，沒有參與有關該計劃是否合法的部門討論。

莫理遜堅持認為，他不了解這些部門之間的溝通，並認為（有關部門）在向他提交最終提案時，法律問題已經得到解決。


他向委員會表示：「我注意到，在新政策的早期階段，各部門會提出潛在的問題，這並不罕見。」



他認為方案「在提交給內閣的時候，這個觀點......已經改變了，部門給出的建議是不需要立法的。」



霍姆斯質疑莫理遜為甚對立法問題是如何解決罔若置聞。



她問道：「你怎麼會滿足於只看到「不需要立法」之後就不聞不問呢？ 」


莫理遜回應專員，表示這就是內閣程序的運作方式。他對於該部門完成了他們的工作十分滿意。


他表示，自己接手社會服務部的明確目標是全面改革福利制度和減少弊端。



莫理遜承認，政府強烈希望能平衡預算，並承認參議院對此充滿敵意，使立法改革面對障礙。


另外，在全天的聽證會期間，莫理熟多次被提醒要緊扣主題，不要打斷別人向他提出的問題。

委員霍姆斯 SC （Catherine Holmes SC）曾在聽證會上詢問莫理遜：「你有在聽嗎？」

前工黨領袖索頓（Bill Shorten）將莫理遜的作為證人的行為描述為「導火線」，他指這一個計劃影響了數十萬澳洲人。

他向記者表示：莫理遜今日本來有機會在皇家委員會，親自道歉，承擔起自己的責任。

「相反，我們得到的是......說教，恐嚇，不回答問題，在簡單的是與非問題上爭論不休。」

他形容：這是一種防禦性的說教，辯解為什麼別人都是錯的，而他是對的。
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莫理遜曾獲告知 Robodebt 追債系統或不合法

Robodebt聽證會上 莫理遜被多次提醒：不要離題

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