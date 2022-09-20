【放寬限制】南澳新州今明解除公共交通口罩令

從今天（9月20日）起，南澳民眾在公共交通上強制戴口罩的規定將會取消，新州亦將從明天（9月21日）起，同樣取消有關的限制。

NSW CORONAVIRUS COVID19

新州民眾於9月21日起，毋須強制在公共交通工具上戴口罩。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

南澳州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，政府有決心在安全的情況下盡快放寬限制。

而新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）就表示，取消限制的做法合理。
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不過，維州至今仍沒有取消有關限制，今個月以來，已有過百名乘客因為沒有遵守而被罰款，另有181,000 人被警告。

維州鐵路公司Metro Transport 署理行政總裁費達（Alan Fedda）接受3AW電台訪問時說：「讓乘客戴口罩，比向他們罰款更為重要。」

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）週二向記者表示，他知道其他州正放寬口罩令限制，但仍未就改變維州的口罩令作出任何決定。

他又指，知道國家內閣不久前修改了強制隔離日子，他們正關注這些規則，但暫時沒有關於解除口罩的任何公告，他請大家放心，指政府正在研究相關問題，以及所有新冠限制措施。
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Published 20 September 2022 at 12:16pm
By Timothy Wu
Source: SBS