這些人對社會甚重要 卻連屋都租不起

根據周一發布的一項調查，全職工作的幼兒教育工作者、護士和老年護理工作者只能負擔得起100個租盤中的1個。





數據顯示，澳洲的住房可負擔性危機正變得更加嚴重。本周三舉行的國家內閣會議上，租金壓力將是澳洲總理艾巴尼斯( Anthony Albanese)和各州領袖的重要討論點之一。





進行調查的非牟利組織Anglicare Australia ，其執行董事錢伯斯（Kasy Chambers） 表示，這項調查解釋為什麼重要行業面臨勞動力短缺，因為工人無法負擔得起住在工人短缺最嚴重的地區。





她指，幾乎澳洲的任何地方，老年護理工作者、幼兒教育工作者、清潔工、護士以及社會依賴的許多其他重要工人，他們都無法負擔得起，「他們無法負擔住在自己的社區」。





這個調查是在3月17日進行，調查全國45895個租盤，並計算出在16個類別的重要工人中，有多少個租屋單位價格是低於其工資的30%。





調查發現，在進行調查當日，全澳幼兒教育工作者、酒店業工人和肉類包裝工只能負擔得起0.9%的租屋單位。





老年護理工作者能負擔得起1.1%的單併，護士為1.5%，救護車司機為2.4%。





即使在澳洲的偏遠地區，其租金相對於發展較快的市中心較為寬鬆，但除非房屋非常偏遠，否則房屋仍然不可負擔，而在非常偏遠地區，工作不容易找到。





雖然從事這些職業的，包括餐飲業工人和建築工人都是全職工作，但根據數據，他們無法負擔目前市場上大多數出租物業的租金。





調查發現，名單上最低薪水的工人，即餐飲業工人，僅能在西澳負擔得起6處物業，在維州則有70處物業，但主要也是合租房屋。





在新州，社工和社區工作者只有259處住屋可供選擇，餐飲業工人只有233處物業可供選擇，佔新州租房市場不到1.5％。





報告指，全國范圍內的負擔能力一直很差，而在全國各州和地區，不到3％的租房對社區服務工作者來說是可負擔。

錢伯斯表示，數據顯示重要工作者正被推入「嚴重的租房壓力」，低收入人士未能負擔私人住房市場，雖然過去10年內建屋紀錄創紀錄，但租屋空置率仍保持在0.8%的歷史低位。





她說，令租金更加可負擔的最好方法，是建造公屋屋和可負擔房屋。





「而且我們需要進行稅收改革，將需要住房的人，而不是投資者，在我們系統的中心。」





她呼籲開發更多可負擔房屋，提供給重要工人，並要求為遭遇不公平租金上漲的租屋人士提供保護措施。



艾巴尼斯的100億元「澳洲房屋未來基金」仍然在參議院停滯不前，但綠黨承諾將幫助通過這項立法，但要求政府向各州和領地提供資金以限制租金，並為租戶提供更大的權利。 錢伯斯指，呼籲房屋部長在下周開會時採取行動，確保每個人都有一個可以稱之為家的地方。





報告並呼籲提高重要工人的工資。 報告稱「社區服務行業的護理工作在歷史上一直被低估，行業中的低薪是明顯的」，「需要提高整個護理行業的薪水，以幫助招聘和保留高技能的勞動力，確保工人得到可生活的工資，並避免工人從一個界別轉移到另一個界別，導致其他地方出現勞動力短缺。」





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