【研究辟謠！】5G網絡對健康無害 科學家：批評者不理解科學

早前一直有坊間傳言指5G網絡危害身體健康，更掀起一輪反5G運動。 最新研究結果顯示，有足夠證據證明5G技術無害， 科學家希望有關結果能夠消除5G爭論中，一些受情緒主導的謬論。

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科學家希望研究結果有助消除反5G爭論中，由情緒主導的謬論。 Credit: Public domain

重點：
  • 最新研究顯示5G技術無害
  • 科學家希望結果有助消除反5G 爭論中，由情緒主導的謬論
  • 工程學專家指雖然證據表明技術無害，但對其他可能性仍持開放態度
  • 在墨爾本Mount Dandenong 的多個通訊塔，錄得最高電磁輸出量
  • 最高輸出是由無線電廣播塔發出，並非5G網絡塔
  • 最高輸出量仍然低於標準約700倍
根據澳洲廣播公司報道，墨爾本科學家小組測量了全市電話塔的電磁輸出量，他們相信具爭議性的5G升級網絡（第五代移動蜂窩網絡技術）不會對健康構成風險。

澳洲輻射防護和核安全局 (ARPANSA) 的專家希望反駁，持續出現並有關5G的錯誤訊息。

近年來，澳洲的第五代移動蜂窩網絡技術（5G）一直遭受反對人士批評，並引發各大主要城市的抗議活動， 抗議人士警告指5G技術未經測試。
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來自 ARPANSA 的團隊已經調查了 50 個網絡塔位置的輸出，從該墨爾本東北部的Hurstbridge到西部的 Hoppers Crossing 和Frankston附近的Skye。

這是 ARPANSA 首次在澳洲全面測量 5G 的輸出。

雖然無線電波的輸出因頻率而異，但根據國際非電離輻射保護委員會的澳洲標準，允許每平方米平均2 至 10 瓦的電磁輸出。

ARPANSA 科學家亨德森（Stuart Henderson）表示，迄今為止所測量到的最高讀數，比 上述標準低 1000 倍，而在墨爾本的Mount Dandenong的多個通訊塔所錄得的輸出量最高。

我們錄得的最高讀數比允許的標準限制低約 700 倍，而該讀數更是來自無線電廣播塔，而不是5G網絡塔。
ARPANSA 科學家亨德森（Stuart Henderson）
他說，全市其他地點的最高讀數比限制低 2,000 多倍。

微波爐平均使用大約1,000瓦的電磁輸出量。

手提電話的輸出量不到2瓦，而且不是持續輸出。

澳洲5G 網絡傳輸最高頻率為 3.7GHz，遠低於無線電波。
Warming cup of tea in microwave
使用中的微波爐會輸出大約1,000瓦的電磁輸出量。 Source: iStockphoto

「5G危害健康」屬情緒主導的謬論

亨德森說， 他希望調查結果能在今年年底前公布，因為這有助於最頑固的批評者理解科學。

他說：「 問題是有很多人沒有理性地爭論，令5G變成了一個情感問題。」

「人們之所以生氣，是因為有一種感覺，他們在這項新技術中沒有發言權，或者他們正在失去控制。」

一般而言，有很多關於反對 5G 和無線電波的訊息都是危言聳聽，但這是錯誤的。
ARPANSA 科學家亨德森（Stuart Henderson）
亨德森說，2011 年和 2013 年調查的一些站點的輸出水平沒有太大變化。

他說：「我認為每一代的移動蜂窩網絡技術實際上在傳輸數據方面，都變得更加高效，並且會使用更少的電磁能量來做到這一點。」

於一月， 在美國率先出現憂慮後，民航安全局 (CASA) 敦促機師報告 5G 塔附近無線電高度計的異常情況。

然而，CASA 和澳洲運輸安全局均表示，自兩年前5G技術推出以來，沒有任何異常情況的報告。

墨爾本大學電子工程教授斯卡菲達斯（Stan Skafidas） 表示，沒有證據表明低水平的電磁能量會導致健康問題，但這並不一定能夠保證。

他說：「所有證據和研究都表明沒有不良影響。」

「但這並不能保證可能會有一些我們尚未意識到的影響。」

「所有證據都表明它是安全的，但作為一名科學家，你必須始終保持開放的心態。」

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Published 27 August 2022 at 2:46pm
Presented by Yuki Yuen
Source: SBS