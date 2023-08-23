【提早戒備】報告指澳洲今個春天又暖又乾 林火風險增

要點 當局提醒五個州及領地的居民保持高度戒備狀態。

預計今個春天，幾乎整個澳洲都會出現乾燥和暖的天氣。

報告由澳洲消防和緊急服務管理局（AFAC）提供。

澳洲消防和緊急服務管理局（AFAC）的一份報告指，預計今個春天幾乎整個澳洲都會出現乾燥和溫暖的天氣，令大部分地區發生叢林大火的風險增加。





當局呼籲，澳洲五個州及領地的居民正處於高度戒備狀態，預測北領地、昆州和新州大部分地區，以及維州和南澳發生叢林大火的風險亦將會增加，提醒居住在這些地區的居民需要為叢林大火做好準備，並時常監測當地的情況。



澳洲消防和緊急服務管理局致力於在澳洲和新西蘭創建一個更安全、更有彈性的社區。





以下是各州及領地居民需要了解的叢林大火資訊。



新州叢林大火預測

如果你居住在新州中部和北部，當局警告，這些地方在今個春天發生火災的風險將會增加。





這是因為這些地區有不少植被樹葉，會變乾易燃，而預計這地區的天氣將更加溫暖和乾燥。





報告預測，這些地區的氣候比平均水平乾燥，並且有結霜的情況（霜凍使草和樹葉變乾），這可能意味著叢林火災危險期提早開始。





當局警告：「如果發生火災和大風天氣，這些有不少植被樹葉，會變乾易燃的地區會令火勢迅速蔓延。」



由於預計天氣將變得溫暖和乾燥，雪梨盆地周圍、部分海岸和Hunter 北部地區發生火災的風險亦將會更大。





報告又指，在2019-20 年沒有受火災影響的部分海岸和山脈地區，今年明顯地承受變乾易燃的機會較高。



維州叢林大火預測

在經歷了三年的拉尼娜現象和火災風險較低的季節之後，維州預計將迎接一個溫暖的春天，高風險的叢林大火季節亦會提早開始。





當局警告維州東部地區，特別是Gippsland地區的居民，靠近叢林的沿海社區周圍，該處的植被在 2019-20 年林火期間未有燒毀或輕度燒毀，預計今年發生林火的可能性將高於正常水平。



澳洲早年的夏天叢林大火是有紀錄以來最嚴重的火災之一。 Source: AAP / Jeremy Piper 預計維州中部、西部和北部地區，2023-24 年的叢林大火季節很大機會提早來臨。



南澳叢林大火預測

報告指，南澳的南半部大部分地區的春季火災危險預測，將會從低於平均水平，上升到高於平均水平。





這是因為高於平均水平的降雨量很快轉為低於平均水平，加上土壤變得乾燥。



南澳與維州邊界地區的草地，以及南澳南部靠近維州邊界的Mallee Heath地區的火災風險將會增加。





報告指：「這些因素提高了對 2023 年火災危險季節提早開始的預測。」



昆州叢林大火預測

昆州北部和中部草原、樹林和稀樹草原，在今個春天的後期，火災可能性將會提高。





報告稱：「乾燥天氣、預測降雨量低於平均水平，以及氣溫高於平均水平，可能會引發局部地區產生強烈的叢林大火，由於植被在春季變得易燃，這可能對昆州部分地區造成破壞。」



北領地叢林大火預測

澳洲中部和Barkly地區，在六月份連續落暴雨，意味著已經高於平均水平的變乾易燃的機會將進一步增加。加上曾經燒過的最小覆蓋範圍、氣溫高於平均水平，以及預測春季乾燥大風的天氣，將會令Barkly、Tanami、愛麗絲泉和Lassiter地區的火災風險增加。





預計北領地的最北地區、Katherine和Arnhem地區的火災危險性維持正常水平。



澳洲其他地區叢林大火預測

塔州及首都領地，預計春季的叢林大火風險屬正常水平。





而在西澳，Pilbara地區發生火災的風險相對較低。不過，在Kimberley地區，隨著天氣變得乾燥和溫暖，叢林火災的風險可能會增加。





