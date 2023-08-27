「強吻風波繼續發酵」西班牙足協指女球員說謊 將採法律行動

西班牙女足「強吻風波」繼續發酵，更有戲劇性發展。

FIFA Womens World Cup 2023 - Spain v England - Stadium Australia

Sydney, Australia, August 20th 2023: Spanish Football Federation (RFEF) President Luis Rubiales kisses Jenni Hermoso after Spain win the FIFA Womens World Cup 2023 final football match between Spain and England at Stadium Australia in Sydney, Australia. (Richard Callis / SPP) (Photo by Richard Callis / SPP/Sipa USA) Source: AAP / Sports Press Photo/Sipa USA

西班牙女足「強吻風波」繼續發酵，更有戲劇性發展。

國際足協繼於上周六宣佈暫停西班牙足總會長盧比亞利斯（Luis Rubiales）的職務，並同時禁止其接觸「事件受害的球員」靴莫素（Jenni Hermoso）

然而，西班牙足協（The Spanish Football Federation）發表最新聲明，針對女足國家隊員靴莫素聲稱足協主席盧比亞利斯，在西班牙隊於世界盃冠軍賽奪冠後強吻她的相關說法，足協指將對她的不實言論採取法律行動。

靴莫素表示，她當時並非自願讓盧比亞利斯親吻，更感被侵犯。然而，西班牙足協對她的說詞提出質疑。

西班牙足協在聲明中附上 4 張兩人當時擁抱的照片，並對每張照片進行分析，足協稱這些照片證明了靴莫素當用有施力將盧比亞利斯抱緊，更令其雙腳離地。

聲明中還表示，國家球員如被徵召，就有義務代表國家隊參賽。

此前，81名西班牙女球員表示，只要盧比亞雷斯仍在位，她們就不會再參加國家隊比賽。

而剛協助西班牙女足贏得世界盃的主帥維爾達（Jorge Vilda），則向西班牙足協表示，加入聲討會長盧比亞利斯，並對其不當行為感到遺憾。
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Published 27 August 2023 11:40am
By Peggy Tsoi
Source: SBS

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