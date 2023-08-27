「強吻風波繼續發酵」西班牙足協指女球員說謊 將採法律行動

西班牙女足「強吻風波」繼續發酵，更有戲劇性發展。





國際足協繼於上周六宣佈暫停西班牙足總會長盧比亞利斯（Luis Rubiales）的職務，並同時禁止其接觸「事件受害的球員」靴莫素（Jenni Hermoso） 。





然而，西班牙足協（The Spanish Football Federation）發表最新聲明，針對女足國家隊員靴莫素聲稱足協主席盧比亞利斯，在西班牙隊於世界盃冠軍賽奪冠後強吻她的相關說法，足協指將對她的不實言論採取法律行動。





靴莫素表示，她當時並非自願讓盧比亞利斯親吻，更感被侵犯。然而，西班牙足協對她的說詞提出質疑。





西班牙足協在聲明中附上 4 張兩人當時擁抱的照片，並對每張照片進行分析，足協稱這些照片證明了靴莫素當用有施力將盧比亞利斯抱緊，更令其雙腳離地。





聲明中還表示，國家球員如被徵召，就有義務代表國家隊參賽。





此前，81名西班牙女球員表示，只要盧比亞雷斯仍在位，她們就不會再參加國家隊比賽。



