回應熱潮 幣廠再鑄「紅罌粟幣」

自英女王伊利沙伯二世逝世後，不少硬幣價值因而有所上升。

紅罌粟幣

2012 年紅罌粟幣 Source: AAP / STEVE KEOUGH/PR IMAGE

自英女王伊利沙伯二世逝世後，不少硬幣價值因而有所上升。

其中一款備受追捧：在2012 年發行的「紅色罌粟花」二元硬幣的價格進一步上升，高見3000元。

來自珀斯的硬幣專家坎迪亞（Joel Kandiah）曾在社交媒體Tiktok 上表示紅色罌粟花只有50.3萬枚，僅佔2元硬幣總量的0.05%。

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他指：（紅色罌粟花）在2019年大約40元，然後在2021年3月迅速升到145元，而現在400元。即使是用過的掉色的也賣出了150元。」

目前，2012 年紅罌粟的價值仍然在 350 美元左右，但已經從女王葬禮後不久的高價「回落」。

然而，雖然物以罕為貴，但澳洲皇家鑄幣廠考慮到民眾對紅罌粟硬幣的渴永，已確認將發行 2元「紅罌粟硬幣」的10 週年紀念版，並將以 C-mintmark 形式以 15 元的價格出售。

是次發行的硬幣共6萬枚，坎迪亞認為這些硬幣將會火速售罄。

此限量硬幣已在今早（11月3日）早上八時半（澳洲東部標準時間）開始在網上發售。

但由於反應過於熱烈，鑄幣局的「紅罌粟硬幣」網頁出現網路擠塞，目前需要停用搶修。
澳洲皇家鑄幣廠網站公告
澳洲皇家鑄幣廠網站公告 Credit: 澳洲皇家鑄幣廠網頁
網頁上建議可以在辦公時間致電熱線中心 1300 652 02心查詢詳情或預訂。

雖然限量訂購反應十分熱烈，但坎迪亞仍然提醒大家不要被炒作吸引。

他指這一枚硬幣會售完，會有人以荒謬的價格炒賣。

但他認為只要耐心等待，便無須以過於高昂的價值得到「它們」。
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Published 3 November 2022 at 3:41pm
By Tracy Lo
Source: SBS