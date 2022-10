愛護動物協會停售袋鼠肉產品 射擊者強調人道捕獲

愛護動物協會維州分會宣布,將含袋鼠肉的寵物食品下架,部份含袋鼠肉的狗食品,維州分會只在上星期開始售賣。





關注袋鼠團體維州袋鼠聯盟(Victorian Kangaroo Alliance)批評,維州去年撲殺 119,000隻袋鼠是殘忍的。





聯盟認為,袋鼠肉行業是「不道德、不可持續和不衛生的」,愛護動物協會出售袋鼠肉產品,是對該行業的認可。





Advertisement

愛護動物協會維州分會,也不再銷售的寵物食品也包括加工乾糧以及袋鼠肉條小食。





維州政府2019年10月推出袋鼠捕獲計劃(Kangaroo Harvesting Program),射殺東部及西部灰袋鼠,作為寵物肉類食品。





到今年6月底,接近40,000隻袋鼠遭射殺。





維州野生動物組織(Wildlife Victoria)批評該計劃殺死本地動物作為寵物食品,並為殺死野生動物提供商業激勵。





很多農業人士就認為,有需要撲殺袋鼠,因為袋鼠會造成莊稼和柵欄損壞,並且影響道路安全。





專業袋鼠肉射擊人士高爾(Glen Cole)接受澳洲廣播公司ABC訪問時就表示,捕獲袋鼠肉行業,不應該被標籤為虐待動物,指該行業專業射擊人士,接受過培訓和準確測試。





他指出,他們會根據「國家商業目的射殺袋鼠和小袋鼠行為守則」(National Code of Practice for the Shooting of Kangaroos and Wallabies for Commercial Purposes),以「震盪打擊」,即撞擊在大面積、不會移動或壓縮的表面,人道捕獲袋鼠。





他並說,如果捕獲袋鼠後發現小袋鼠,會用單刀擊向小袋鼠的後腦,人道毀滅。





高爾認為,愛護動物協會一開始就不應該認可含有袋鼠肉的寵物食品,因為該組織的政策規定,不能將野生動物產品用於商業用途。