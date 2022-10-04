愛護動物協會停售袋鼠肉產品 射擊者強調人道捕獲

愛護動物協會維州分會宣布，將含袋鼠肉的寵物食品下架，部份含袋鼠肉的狗食品，維州分會只在上星期開始售賣。





關注袋鼠團體維州袋鼠聯盟（Victorian Kangaroo Alliance）批評，維州去年撲殺 119,000隻袋鼠是殘忍的。





聯盟認為，袋鼠肉行業是「不道德、不可持續和不衛生的」，愛護動物協會出售袋鼠肉產品，是對該行業的認可。





Advertisement

愛護動物協會維州分會，也不再銷售的寵物食品也包括加工乾糧以及袋鼠肉條小食。





維州政府2019年10月推出袋鼠捕獲計劃（Kangaroo Harvesting Program），射殺東部及西部灰袋鼠，作為寵物肉類食品。





到今年6月底，接近40,000隻袋鼠遭射殺。





維州野生動物組織（Wildlife Victoria）批評該計劃殺死本地動物作為寵物食品，並為殺死野生動物提供商業激勵。





很多農業人士就認為，有需要撲殺袋鼠，因為袋鼠會造成莊稼和柵欄損壞，並且影響道路安全。





專業袋鼠肉射擊人士高爾（Glen Cole）接受澳洲廣播公司ABC訪問時就表示，捕獲袋鼠肉行業，不應該被標籤為虐待動物，指該行業專業射擊人士，接受過培訓和準確測試。





他指出，他們會根據「國家商業目的射殺袋鼠和小袋鼠行為守則」（National Code of Practice for the Shooting of Kangaroos and Wallabies for Commercial Purposes），以「震盪打擊」，即撞擊在大面積、不會移動或壓縮的表面，人道捕獲袋鼠。





他並說，如果捕獲袋鼠後發現小袋鼠，會用單刀擊向小袋鼠的後腦，人道毀滅。





高爾認為，愛護動物協會一開始就不應該認可含有袋鼠肉的寵物食品，因為該組織的政策規定，不能將野生動物產品用於商業用途。



