網上流傳習近平可能被軟禁？

不過，在召開這個重要會議之前，近日在網上流傳一些未經證實的報道，暗指中國發生軍事政變，而中國國家主席習近平可能被軟禁。





上周末，有人在社交媒體推特的賬戶分享了一些未經證實的傳言，指習近平被解除了中國人民解放軍總司令職務後被軟禁。





但現時仍然沒有任何官方消息來源或官方媒體證實這一點。





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另外，中國法院於上周以貪腐罪名判處多位高層中國官員， 包括前公安部副部長孫立軍、前司法部長傅政華和前上海、重慶和山西的警察局長。 傅政華和該批警察局長被指參與孫立軍的政治集團，傅政華更被指是「危害黨的集中統一」的老虎。





習近平自從上周末在烏茲別克斯坦舉行的上合組織峰會返回中國後就一直沒有在公眾場合露面。不過，多位海外專家以及駐北京記者卻都駁斥了這些在社交媒體上的傳言。





曾經是英國廣播公司全球服務 （BBC World Service )負責中國新聞的記者布拉爾（Aadil Brar）表示， 相信習近平目前只是因為剛剛從上合組織回到北京後進行隔離。





他在推特（Twitter） 上寫道：『沒有政變， 看來印度很多非正式（alt-media ）傳媒都報道了傳言。』





同時，對於有消息指有許多航班都被取消，他亦分享了跟踪網站flightrader24的截圖，：『任何地方都沒有取消航班。看看進出中國的航班數量。』





公安部亦發文質疑取消航班的消息，並指取消航班在疫情大流行期間是正常的做法。





早前有人猜測習近平可能會通過提拔他的盟友擔任高層職務來進一步鞏固勢力，並且黨亦將恢復自毛澤東以來並沒有使用過的「人民領袖」的銜頭。





而早前,新華社亦報道，全國各選舉單位經已完成選舉2296名二十大代表的工作。而據中央組織部負責人表示，當選代表平均年齡52.2歲。其中55歲以下佔近6成；45歲以下佔約1成9；大專以上學歷超過9成5，比十九大提高1.2個百分點，。此外，有9成7人是改革開放以後入黨，成為二十大代表的主體。 負責人說，各選舉單位堅持把政治標準放在首位，緊握廉潔底線。





