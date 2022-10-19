【SBS睇中超】邊位球員有機會踢世界盃？

因應2022球季中超聯賽受中國防疫限制影響，SBS On Demand宣佈暫停免費轉播，直至另行通知。不過，SBS將會全程直播11月舉辦的2022年世界盃賽事。





中超是中國足球協會超級聯賽（CSL）的簡稱，是中國職業足球的頂級聯賽。





而國際足聯世界盃（FIFA World Cup）是世界各國的國家足球隊的最高級賽事，參與世界盃甚至奪得冠軍是所有職業足球員夢寐以求的最高榮譽。





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在世界盃來臨之際，參賽的32支球隊將會挑選出他們在各國聯賽效力的最出色球員。儘管中超的水準在全球而言並不標青，但也有外援球員有機會在下個月登上卡塔爾舞台。



曾經星光熠熠

「去中超的巴西球員如果還想入選國家隊，恐怕需要加倍努力。」





時任巴西國家隊教練鄧加在2015年初說出這句話，但僅一年後卻急速轉軚：「只因為他們去中國（效力）而不予徵召，這是不公平的。」





這種被引為笑談的話術，在中超「金元足球」時期並不鮮見。當年的中國足壇一度網羅14名入選過巴西國家隊的球員，包括國際知名的荷西·保連奴、拉美利斯、侯克、奧斯卡、羅賓奴等，迫使世界足球強國也要去中超「揀人腳」。





最終在2018年俄羅斯世界盃，從廣州隊轉投西甲勁旅巴塞隆拿的保連奴，以及北京國安的奧古士圖、山東泰山的基爾，入選了巴西隊名單並殺入八強。



巴西球星尼瑪（左三）在比賽中慶祝入波，而身邊三位隊友侯克、保連奴和奧斯卡，以及右側背景的領隊史高拉利，此後都赴華「搵銀」。 Credit: Laurence Griffiths/Getty Images 其他國家同樣如此，其他奪冠的熱門如阿根廷、葡萄牙，都徵召了中超兵，包括4次為阿根廷出戰世界盃的中場老將馬斯查蘭奴、歐國盃時任盟主葡萄牙的中堅球員荷西方迪。





實力次一級的「歐洲紅魔」比利時有韋素和卡拉斯高，「非洲超霸鷹」尼日利亞有隊長米基爾和前鋒恩哈路，還有南韓主力後衛金英權。





這些球員都曾經或之後在歐洲足壇打出名堂，即使是僅在中日韓效力過的金英權，也曾擔任國家隊隊長並在世界盃攻破德國隊球門——可謂粒粒皆星、絕不失禮。



SBS世界盃報道 SBS Sport丨FIFA World Cup 2022

相比之下，2014年巴西世界盃的中超兵就略為遜色。除了人數較少之外，6人也全部來自弱旅球隊——3名南韓球員、1名澳洲球員，另兩人來自洪都拉斯和波黑。再往前看，2010年僅有3名球員參加世界盃，2006年則是零。





2002年的韓日世界盃是擁有最多中國聯賽球員的一次。當年中國隊打入決賽周，23人名單中只有范志毅、孫繼海和楊晨是外流球員，其餘20人均在本土效力，令該屆總人數達21人。



如今碩果僅存

距離2022年卡塔爾世界盃倒數一個月，32強的國家隊名單逐漸浮出水面，而今年的中超人腳很可能倒退十幾年——剩下山東泰山的南韓球員孫準浩一棵「獨苗」。





儘管「太極虎」中場人才濟濟，又有旅歐球員坐鎮，但30歲的孫準浩以其豐富經驗深得主帥保羅·賓圖信任，加上今屆世界盃將拓展名單至26人，相信他如無意外必能入選。





上海申花的26歲前鋒巴素高，早年一度是喀麥隆國家隊主力，但在今年非洲國家盃開始淪為替補，也不受新領隊青睞，最終無緣本月初、世界盃前的最後一次國際賽。他雖仍有望獲得去多哈的機票，但機會很微。



孫準浩（右）在上月南韓對陣哥斯達黎加的比賽中，與英超球星、隊長孫興慜慶祝入球。 Source: AP / Ahn Young-joon/AAP 中超目前還有兩位世界級球星：山東泰山中場費蘭尼已宣佈從比利時國家隊退役，而滯留巴西的上海海港球星奧斯卡已大半年無波踢。





其他一些邊緣國腳包括：武漢長江的哥斯達黎加前鋒福布斯、上海申花的厄瓜多爾前鋒博拉尼奧斯、深圳隊的前鋒艾基安邦——但他們都已逾年沒為國家隊披掛。





此消彼長，近期離開中超的外援卻有不少有望現身世界盃，比如澳洲的穆伊、南韓的金玟哉、瑞典的丹尼爾臣、伊朗的普拉利簡積。





銀彈潮水褪去後，中超不再吸引球星落班，總體水準下跌，難免要向世界盃這類頂級球壇賽事道別。拋開疫情的影響不談——中國足球需要「金元」帶來刺激性的繁榮與聲譽，還是符合實際情況的緩慢發展甚至停滯，相信未來仍會爭論不休。

