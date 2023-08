華人家長不滿學校疑現「港獨」卡片 港人家長：咁都要投訴

根據澳洲華文媒體《今日悉尼》報導,在本月3日,在雪梨的Ermington公立學校的開放日,一名華人家長G 女士在學校舉辦的遊戲中,發現一張寫有「Hong Kong is not a part of China」的卡片,感到相當憤怒。





報導中指,G 女士在當日參加一項「尋寶」遊戲,需依照活動指南上的提示,在校內收集小卡片,在走至學校正門附近時,她與孩子留意到有一個黃色膠袋,附有指示。





根據G 女士向《今日悉尼》提供的照片,共有3個指示,首先是拿出一張事實卡片(pick out a fact ),然後是閱讀 ( Read it) ,最後是把卡片放回( please put it back ) ,指示卡的最尾還有一句「學習愉快」(happy learning)



有關卡片(今日悉尼圖片)



據報導,G 女士在袋中拿出3張卡片,其中一張寫有「Hong Kong is not a part of China」(香港不是中國一部份),另外兩張則是「約在1880年開始已有香港天星小輪公司」,和「中國的傳統食物是世界上最健康的食物之一」。





其後G 女士再在其他地方找到另外2張卡片,卡片上分別寫有「奇異鳥(Kiwi)是紐西蘭的本土生物」,另一張則寫有「紐西蘭的Baldwin street在1987年,被列入健力士世界紀錄世上最斜的道路」。





G 女士直言,一共找到的5張卡片,當中4張她都認為是事實,但只有當中的「港獨」卡片不是事實。





報導中引述G 女士對卡片感到不適,直言「這是敏感話題,出現在學校,意義就不同了」,更認為卡片存在「蓄意挑撥之嫌」,令她感到難以接受。





港人James的女兒亦在Ermington公立學校就讀,對於有關卡片的出現,James向《SBS廣東話》表示,遊戲已說明卡片是一個「Fun Fact」的遊戲,卡片上的句子當然是有真有假,「咁都要投訴?好無聊」。





James又指,該學校的教職員沒有香港人,來自亞洲的也只有一個來自越南的老師,懂得說普通話,因為他不認為是有人在學校散播帶有政治意味的訊息,他直言「不要說是香港的政治,學校連澳洲本地的政治也不會提及」。





他指學校內的學生雖然有來自不同國家,但都相處融洽,「小朋友即使鬧交都好快好返」,而他們亦都只會討論日常瑣事。





他指,如果事情發生在香港,也許有可能是別有用意,但事情發生在澳洲,他不覺得會有很多人會知道香港的政治,覺得有人投訴只是「對號入座」。





James指,如果是他遇到有關卡片,他也只會跟女兒解釋,香港在1997年前是英國的殖民地,1997年後回歸中國,「直接解釋香港是中國的一部份,講事實,很簡單」。對於有華人家長對卡片感不滿,James直言是「搞嘢來搞」。



而新州教育局發言人回覆《SBS廣東話》時指,Ermington公立學校具包容性,尊重所有人和文化。





該卡片是學生設計的「 true or false 」遊戲的一部分,目的在幫助學生更多地了解中國,並積極參與中國文化。





發言人強調學校和學生並未有意冒犯或引起任何人的困擾。





