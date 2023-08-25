華人家長不滿學校疑現「港獨」卡片 港人家長：咁都要投訴

根據澳洲華文媒體《今日悉尼》報導，在本月3日，在雪梨的Ermington公立學校的開放日，一名華人家長G 女士在學校舉辦的遊戲中，發現一張寫有「Hong Kong is not a part of China」的卡片，感到相當憤怒。





報導中指，G 女士在當日參加一項「尋寶」遊戲，需依照活動指南上的提示，在校內收集小卡片，在走至學校正門附近時，她與孩子留意到有一個黃色膠袋，附有指示。





根據G 女士向《今日悉尼》提供的照片，共有3個指示，首先是拿出一張事實卡片(pick out a fact )，然後是閱讀 ( Read it) ，最後是把卡片放回( please put it back ) ，指示卡的最尾還有一句「學習愉快」(happy learning)



有關卡片(今日悉尼圖片)



據報導，G 女士在袋中拿出3張卡片，其中一張寫有「Hong Kong is not a part of China」(香港不是中國一部份)，另外兩張則是「約在1880年開始已有香港天星小輪公司」，和「中國的傳統食物是世界上最健康的食物之一」。





其後G 女士再在其他地方找到另外2張卡片，卡片上分別寫有「奇異鳥（Kiwi）是紐西蘭的本土生物」，另一張則寫有「紐西蘭的Baldwin street在1987年，被列入健力士世界紀錄世上最斜的道路」。





G 女士直言，一共找到的5張卡片，當中4張她都認為是事實，但只有當中的「港獨」卡片不是事實。





報導中引述G 女士對卡片感到不適，直言「這是敏感話題，出現在學校，意義就不同了」，更認為卡片存在「蓄意挑撥之嫌」，令她感到難以接受。





港人James的女兒亦在Ermington公立學校就讀，對於有關卡片的出現，James向《SBS廣東話》表示，遊戲已說明卡片是一個「Fun Fact」的遊戲，卡片上的句子當然是有真有假，「咁都要投訴?好無聊」。





James又指，該學校的教職員沒有香港人，來自亞洲的也只有一個來自越南的老師，懂得說普通話，因為他不認為是有人在學校散播帶有政治意味的訊息，他直言「不要說是香港的政治，學校連澳洲本地的政治也不會提及」。





他指學校內的學生雖然有來自不同國家，但都相處融洽，「小朋友即使鬧交都好快好返」，而他們亦都只會討論日常瑣事。





他指，如果事情發生在香港，也許有可能是別有用意，但事情發生在澳洲，他不覺得會有很多人會知道香港的政治，覺得有人投訴只是「對號入座」。





James指，如果是他遇到有關卡片，他也只會跟女兒解釋，香港在1997年前是英國的殖民地，1997年後回歸中國，「直接解釋香港是中國的一部份，講事實，很簡單」。對於有華人家長對卡片感不滿，James直言是「搞嘢來搞」。



而新州教育局發言人回覆《SBS廣東話》時指，Ermington公立學校具包容性，尊重所有人和文化。





該卡片是學生設計的「 true or false 」遊戲的一部分，目的在幫助學生更多地了解中國，並積極參與中國文化。





發言人強調學校和學生並未有意冒犯或引起任何人的困擾。





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