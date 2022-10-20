【英國港人遭拖入中領館打】擔心澳洲會發生類似事件嗎？

事發在英國時間星期日（10月16日）下午，在曼徹斯特中國領事館外面，示威針對中國國家主席習近平，期間懸掛抗議中國標語及有港獨字句的旗幟，一批人從領事館出來，推倒及攞走部份抗議標語，其中一名示威者被拖入領事館閘內。





英國廣播公司BBC 中文網的片段顯示，當時有人向閘內的示威者揮拳，一名戴著黑色帽子和紮馬尾辮的男子，被拖過大閘，他跌在地上時被5名疑似中國領事館人員踢打，在現場的警務人員走向領事館閘內，幫助示威者離開領事館範圍。





英國大曼徹斯特警方發表聲明證實，一名年約30歲的男子被拖入總領事館範圍內，並且遭到襲擊。有警員擔心男子安危，上前介入，把事主移離總領事館範圍，事主遭到襲擊後受傷送院治療，並表示已經對事件展開調查，呼籲當時在現場有拍攝的目擊者提供片段。





Advertisement

英國多名國會議員，要求外相祈維利（James Cleverly）緊急傳召中國駐英大使解釋事件，也有議員認為如果有關片段獲得證實，涉事領事館官員應該被遣送回國。





而在北京，外交部發言人汪文斌在例行記者會說，「滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交官舍安全，任何國家的外交機構都有權採取必要措施。」





中國駐曼徹斯特總領事館表示，一小撮「港獨」份子未經批准，在中國駐曼徹斯特總領館前聚集，並在領館正門懸掛侮辱中國國家元首的畫像，又說希望英方按《維也納領事公約》，保障領事機構人員的安全與尊嚴。





其實在澳洲本地的中國領事館外面，都不時有集會示威活動，今集【大眾論壇】想問下大家，是否擔心澳洲本地，也可能發生類似在英國，示威者被拖入中國領事館內遇襲受傷嘅情況，又是否擔心澳洲本地的法律未必能夠提供保障。同時也請到陶建文律師，與大家講下事件涉及的法律問題





*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。



