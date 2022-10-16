【台灣問題】習近平在二十大強調決不承諾放棄使用武力

Highlights 為期一周的中共第二十次全國代表大會開幕。

習近平指國家經濟穩居世界第二位。

堅持對台「決不承諾放棄使用武力」。

堅持 「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」。

習近平指，自十八大召開至今已經10年，中國的經濟實力實現歷史性躍升，國內生產總值從54萬億元人民幣，增長到114萬億元，國家經濟總量佔世界經濟的比重達18.5%，提高7.2個百分點，穩居世界第二位；人均國內生產總值亦從39,800元增加到81,000元。





習近平說，中國穀物總產量穩居世界首位，製造業規模、外匯儲備也穩居世界第一。一些關鍵核心技術實現突破，戰略性新興產業發展壯大，載人航天、探月探火、深海深地探測、超級計算機、衛星導航、量子信息、核電技術、大飛機製造、生物醫藥等取得重大成果，進入創新型國家行列。





在談到國家統一方面，習近平形容民族復興的歷史車輪是滾滾向前，國家完全統一是一定要實現，也一定能夠實現的事。他說會始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，他認為解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。



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堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。 習近平

對於香港和澳門，他提到 「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。



國家堅持 「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推 動香港進入由亂到治走向由治至興的新階段，香港澳門保持長期穩定發展的良好態勢。 習近平

他指出，會堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，以及支持香港、澳門發展經濟、改善民生，促進港澳長期繁榮穩定，支持港澳更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興發揮更好的作用。





不過，西方分析家指出，目前全球經濟正面臨「重大逆風」，中國與西方國家的關係亦處於緊張局面，故此分析家認為習近平在二十大將著重貫徹既有政策。





亞洲協會政策研究所中國分析中心行政總監兼中國問題專家季北慈預計，習近平不會在大會期間提出重大的政策改變。





「我不認為習近平會在整體的經濟或外交政策上作出很多改變，可能看到的是他會更加確定在處理這些問題方面的政策方針。」





二十大議程亦會包括選舉二十屆中央委員會及選舉二十屆中央紀律檢查委員會，會議將在星期六閉幕。







