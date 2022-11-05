【動物園走獅行動】發言人公布意外原因時再爆「驚人內幕」

一名動物園的女發言人在接受《每日電訊報》採訪時，透露意外是出於防止獅子逃走的網狀的柵欄失靈，令獅子 Ato 和幼獅Kahri、Luzuko、Malika 和 Zuri 在圍欄外「遊盪」長達十分鐘。





發言人亦指，圍欄是專門為動物園而設、需要由專家進行維修及保養，並指，雖然涉事柵欄的開關已經修好，但目前尚不清楚獅子會在何時重回到該展覽館，並強調所有獅子回歸主要展覽前，園方會尋求政府批准。





意外發生期間，適逢亦有來自 Cammeray、Nowra Hills 和 Old Bar 公立學校的學生，在當地進行宿營活動時，並一度有學生走失。





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園內工作人員，當時曾冒著生命危險，在動物園內尋找兩名下落不明的學生。





在浴室附近走失的兩名學生，在幾分鐘內被安全護送到指定的安全屋與其他同學會合。 動物園女發言人





“園內員工以高度專業的方式、對事件作出反應並迅速解決問題，包括將客人轉移到一系列指定的安全屋。我們感謝員工及客人的合作。”





發言人表示，除了有一隻幼獅事後需要安撫外，事件並未影響獅子的健康，並強調獅子天生是好奇及喜歡探索的動物。





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「走獅意外」在周三早上約6 時半發生，動物園發現獅子逃走後，一度宣布一級戒備警告，現場的工作人員和客人被指示“跑”到安全區域。到上午 9 點，獅子已被重新控制。



