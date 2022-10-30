【非福利領取者專利】新州特定人士可申請 $250 元交通卡

為應對生活開支不斷上升，新州政府宣布將為偏遠地區的學徒及大學生推出一次性的福利，幫助他們支付上班、上學或培訓的交通費用。





新州副州長及地區廳長圖爾（Paul Toole）在周日（10月30日）表示，將為生活在新州偏遠地區的大學生、學徙及實習生提供 $250 元的交通卡，讓他們支付公共交通或燃料成本，以降低他們的通勤成本。





圖爾表示：在偏遠地區的學徒及大學生經常要長途跋涉工作或在培訓、課程和實踐學習之間的負擔可以被減輕。





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有關的預付交通卡可以用於以下途徑，包括：公共交通、汽油、Opal 卡增值、的士、充電站或私營長途旅遊巴士。交通卡將於明年開始使用。





由明年（2023年）2月開始，學徒可以申請該卡。而於4月份開始，將開放大學生的申請。





地區交通和道路廳長法拉維（Sam Farraway）表示此交通卡計劃將試行兩年。





交通卡將新州大城市的民眾排除在外，學生須符合以下條件：



必須居住在大雪梨、紐卡素和臥龍崗以外的地區。



年齡界乎在 16 至 歲和退休年齡之間（目前為 66 歲 6 個月）



正在接受在新州培訓服務中心註冊的學徒或實習或本科大學課程，是全職和面授課程。



同時，他們亦必須滿足公民或永久居留權要求。