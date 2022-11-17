受歡迎護膚產品被起訴虛假宣傳 公司回應「毫無意義」

碳減排諮詢公司Carbon Reduction Institute（CRI）本月入稟聯邦法院，指護膚品牌Sukin及其母公司BWX，在產品上擅自使用了其碳中和標誌，但實際上並無支付碳補償的費用。





CRI公司營運的NoCO2碳中和項目，允許企業、機構和政府部門申請使用其碳中和或低碳標誌，若符合相關環保條件便可獲批。





法庭聆悉，在2015年6月至2018年6月期間，Sukin同意向CRI付費，以補償其生產和運輸產品期間產生的溫室氣體排放。Sukin後來因想「直接參與環保項目」而終止了合同，CRI方面在2018年8月要求對方停止繼續使用其標誌。



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Sukin多款產品在標籤的右上角印有碳中和的標誌。 Credit: Sukin 然而，CRI今年在新州及維州一些商舖發現，其標誌依然在Sukin的護膚產品包裝上出現，包括蘆薈凝膠、面膜和沐浴露，因此以誤導消費者及未經允許使用其標誌為由，要求索賠並回收所有涉事產品。





一位使用Sukin洗頭水的華人消費者余小姐向SBS廣東話記者表示，並沒留意產品包裝上是否相關標誌，自己也不是因為環保理由而選擇購買其產品。「我比較關心它會不會在成分上造假。」





但她也認同，現今越來越多澳洲人關心減排議題，如果該公司確實涉及虛假宣傳，「肯定傷害到了那些因為它企業形象而購買產品的顧客」。





BWX發言人證實遭到起訴，並表示將會否認相關指控。「根據目前獲悉的有關該指控的資訊，公司並不認為該訴訟具有實質性意義。」

