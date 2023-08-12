原意減廢 超市AI機器人卻推「殺人食譜」

新西蘭一超市設計一個人工智能聊天機器人，為顧客提供節省成本食譜，但顧客發現程序幾乎對任何輸入的食材都會作出反應，最後程式提供一些令人不安的建議，包括有毒氣體和「螞蟻毒味果凍」。





這款名為Savey Meal-Bot的聊天程式是由Pak 'n' Save超市連鎖店於6月推出，目的幫助顧客在生活成本危機中善用不需要的剩菜剩飯。





從理論上來說，程式的功能很簡單：用戶打開應用程序或網站，輸入至少三種不同的食材，程式建議的「最愛」包括雞胸肉、酸奶和奶酪，機器人會建議一個使用這些食材的食譜，利用食材並取得不同程度的成功烹調。





例如，可在程式輸入剩下牛油果、蛋糕和香腸，程式會給你提供一個香腸牛油果蛋糕的食譜。





然而，用戶已經開始測試人工智能算法的極限，輸入不太可能的食材組合，使機器人建議愈來愈奇怪，有時甚至危險的食譜。





新西蘭政治評論員Liam Hehir引起廣泛關注，因他將水、漂白劑和氨輸入程式的系統後，他被建議將這三種物質混合在一個大瓶子裡，程式指這是所謂的「芳香混合水」。



而實際上，漂白劑和氨的混合物會產生有毒的氯胺氣體，刺激眼睛、鼻子、喉嚨和肺部，高濃度時可能引致昏迷和死亡。





其他用戶在社交媒體上也發布類似有威脅性的Savey機器人食譜，包括「漂白劑米驚喜」，和另一個以松節油調味的法式吐司組合，人工智能將其稱為「甲醇之樂」。



根據《衛報》（The Guardian），對於這一趨勢，Pak 'n' Save一位發言人在一份聲明中表示，他們對「少數人試圖不適當地使用該工具，而不是用於其預期用途感到失望」- 他們還表示，超市將「不斷調整我們的控制措施」，以確保機器人保持安全且有用。





在開啟程式之前，Savey Meal-Bot會發出一份警告通知，澄清「使用人工智能來創建食譜，這些食譜未經人工審查」。





通知中寫道「在法律容許的範圍內，我們不代表創建的食譜內容的準確性、相關性或可靠性，包括...任何食譜是否完整或平衡，或適合食用。在使用或製作由Savey Meal-bot創立的任何食譜之前，你必須自行判斷。」





Savey Meal-Bot由OpenAI提供動力，OpenAI還提供如DALL-E和ChatGPT之類的人工智能工具。



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