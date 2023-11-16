【貴牌子用咗等如冇用】CHOICE測試去漬噴霧 超市品牌跑出

如淺色的衣服不小心濺上污漬是一件令人煩惱的事，一枝有效的去漬噴霧可為我們解決煩惱，救回我們心愛的衣物。





澳洲消費者權益組織 CHOICE測試市面上20種去漬噴霧，以測試其去漬功能。





CHOICE對10種最常見和難以去除的污漬進行測試，包括汗漬、草漬、油漬、血漬和化妝品。





CHOICE總編輯Mark Serrels表示，在測試中， Aldi的一款噴霧是其中一款表現最好的產品，產品「Aldi Di-San Pro Ultra Degreaser with Enzymes」取得了令人印象深刻的75％評分，僅次於「Sard Super Power Stain Remover Toughest Stains」，差距僅為一個百分點。





Mark Serrels指，這款Aldi噴霧在某些測試中的表現比Sard的噴霧表現更好，例如番茄污漬、領口污垢和嬰兒食品等污漬更加有效，在去除草和泥污漬方面獲得79％的評分。而且，它每100毫升僅需29分，比同類便宜。





他續指，如果消費者正在尋找一種價格親民，但對污漬效果卓越的去漬劑，他們強烈推薦試試Aldi的去漬噴霧。



以下是次測試中，專家推薦的三款去漬噴霧：





1.Sard Super Power Stain Remover Toughest Stains





CHOICE專家評分：76％





每100毫升價格：1.90元





2.Aldi Di-San Pro Ultra Degreaser with Enzymes





CHOICE專家評分：75％





每100毫升價格：0.29元





3.Sard Oils and Grime Stain Remover Expert Action





CHOICE專家評分：71％





每100毫升價格：1.90元



是次測試中亦有去漬噴霧表現差強人意，有3款去漬噴霧用後的效果，與沒有用的效果一樣，總體評分只有59%。





在CHOICE測試去漬噴霧時，測試人員將噴霧噴灑在每個污漬上，讓它停留5分鐘發揮作用。然後，測試人員使用相同的洗衣產品清洗所有東西。為了確保產品實際上有效，測試人員還進行一項沒有使用去漬劑的測試。





這三款中最昂貴的Sard Wonder Power Fizz，用後的效果，都不如洗衣產品有效。





以下是表現不理想去漬噴霧的，以及它們的CHOICE專家評分：



Sard Wonder Power Fizz Stain Remover（59％） Planet Ark Orange Power預洗去漬劑（59％） Earth Choice Ultra Power去漬劑（59％） 僅使用洗衣劑（不使用去漬劑）（59％）

CHOICE並特別提到每100毫升售價高達4.50元的StainGo Stain Remover Spot and Prewash，其總體評分僅為64％，比Aldi產品昂貴15倍，但性能卻差得多。



CHOICE並就多種最常見的污漬提出清潔建議，最常見的衣服上的污漬包括汗漬、草和泥，及由烹食或食用油產生的污漬。



汗漬

對於汗漬，CHOICE建議選擇Sard Oils and Grime Stain Remover Expert Action噴霧。在用來去除汗漬時，它獲得了80％評分，總體評分也達到71％，受專家推薦。





但聲稱作為專為汗漬而製的Sard Sweat and Deodorant Stain Remover，在去除汗漬方面評分只有54％。





CHOICE又指，如果想自行調製配方，可以試著將200毫升的過氧化氫(hydrogen peroxide)和100毫升的洗潔精混合在噴瓶中，噴在污漬上。在測試中，這個配方總體評分為63％，對於草、泥和番茄污漬效果良好。



草和泥污漬

對於草和泥污漬，建議首先去除任何固體顆粒。對於泥漬，等待變乾，然後盡量刮掉或刷掉。在泥漬上放一些液體洗衣產品，讓其停留15分鐘，然後按照一般的方式清洗。





如果不起作用，可以嘗試將衣物在洗衣劑中浸泡過夜。如果是特別頑固的污漬，可以試著在水和氧漂白劑（oxygen bleach）中浸泡，按照衣物標籤進行，然後按照一般的方式清洗。





在自行調製配方方面，將200毫升的過氧化氫(hydrogen peroxide)和100毫升的洗潔精混合在噴瓶中，噴在污漬上。這個家庭配方總體評分為63％，對於草、泥和番茄污漬效果良好。





雖然對於汗漬效果不佳，但Sard的Sweat and Deodorant Stain Remover對泥和草的效果很好，在測試中獲得80％的評分，但總體評分僅為62％。



油脂和油污漬

CHOICE指，並不一定需要去漬劑來去除油漬 ，傳統的洗潔液是去除這些油污的一個很好的選擇。





如想使用去漬噴霧，CHOICE推薦 Sard Super Power Stain Remover Toughest Stains和Aldi Di-San Pro Ultra Degreaser with Enzymes，此兩款產品在實驗室對橄欖油污漬的效果最好。







