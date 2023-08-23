Choice 測試市面氣炸鍋部份表現「不如理想」 其中不乏大牌

澳洲消費者權益組織 Choice 近日對市面上多款受歡迎氣炸鍋，指部份產品「令人失望」。

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消費權益組織對市面上氣炸鍋進行檢測。 Credit: Trusted Reviews

澳洲消費者權益組織 Choice 近日對市面上多款氣炸鍋進行測試，其中三款表現最差的型號不乏大牌。

CHOICE 的廚房專家Fiona Mair表示：「氣炸鍋是一種受歡迎且易於使用的家電，可用於烤、燒烤甚至烘烤食物。然而，市場上有很多表現不佳的空氣炸鍋，因此在購買前請確保做好研究，否則你可能會到性能不好的產品。

而在今次的測試中，三款表現最差的氣炸鍋品牌分別為 Kitchen Couture、Kmart、Sunbeam，價位有中等，亦有相對較便宜的產品。
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三款表現較差的產品分別為：

Kitchen Couture 3.4升空氣炸鍋

CHOICE專家評分：66％ 價格：$149

Mair表示：「Kitchen Couture 3.4升空氣炸鍋在我們的測試中得分最低。在多項烹飪測試中表現不佳，我們列出了許多關於其許多特點的投訴。」

Kmart Anko 9升雙層空氣炸鍋 AFD2906

CHOICE專家評分：67％ 價格：$125

Mair表示：「Kmart Anko 9升雙層空氣炸鍋不是Kmart最優秀的產品之一。某些食物的烹飪效果優於其他食物 - 烤豬肉和雞翅烹飪得非常出色，而冷凍薯條和裹粉雞則令人失望。如果打算同時烹飪兩種不同的食物，我們建議購買其他具有更多優點的雙層空氣炸鍋。」

這可能是該會是次測試中最便宜的氣炸鍋之一，但也是表現最差的之一。

實際上，Choice 對Kmart Anko 另外兩款氣炸鍋Kmart Anko 5.3升空氣炸鍋（89元）和Kmart Anko 3合1空氣炸鍋焗爐（119元）進行了測試，而且它們表現更出色。雖然在性能方面都取得了普遍良好的分數，但在易用性方面的表現較差。

Sunbeam 22升多功能焗爐+空氣炸鍋 BT7200

CHOICE專家評分：69％ 價格：$299

Mair表示：「這款Sunbeam產品的焗爐功能表現不佳，例如雞塊等食物變得濕潤，且「煮唔透」。
在測試中，這款空氣炸鍋焗爐在烹飪冷凍薯條、五花肉和醃製雞翼方面表現也不理想。

此外，儘管具有各種控制功能，空氣炸鍋在烹飪過程中沒有提示要搖動或翻轉食物，因此你需要設置自己的計時器來完成這些步驟。」

Choice 測試了幾款其他Sunbeam空氣炸鍋，這些型號的表現都優於這款模型，而且有些價格更低。

購買氣炸鍋前要注意甚麼?

Fiona Mair認為在購買氣炸鍋時，重要的是選擇一款附帶有全面說明，包括烹飪指南和食譜的產品，特別你是氣炸鍋新手。「否則，要弄清楚如何正確使用它們可能會非常困難。 」

她指出：「數字控制可以提供更準確的操作，而預設的設置則可以消除選擇溫度和烹飪時間的猜測，還可以提醒你在烹飪過程中搖動食物，確保烹飪時能均勻煮食。」

同時，Choice 亦建議大家在選購氣炸鍋時對其所佔空間、容量、如何操控及節能方面作出考量，以挑戰最適合自己廚房的「好幫手」。
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Published 23 August 2023 1:09pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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