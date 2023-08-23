下周三將公佈「原住民之聲」公投日

總理艾巴尼斯宣佈將於下周三，在阿德雷德公佈，突顯贊成陣營在南澳取得勝利的決心。

The Australian Parliament with the Aboriginal and Torres Strait Islander flags in the background.

這項公投需要取得「絕對多數」才能成功。

要點
  • 下周三，總理艾巴尼斯將宣佈原住民之聲的公投日期。
  • 這突顯南澳是贊成運動必勝的關鍵州。
  • 公投最有可能的舉辦日期是 10 月14日。
總理艾巴尼斯將於下周三（8月30日）在阿德雷德宣佈原住民之聲公投的日期，突顯贊成陣營在南澳取得勝利的決心。

這一項修改國家憲法的全民公投最有可能在10月14日舉行，可以避免與重要體育賽事以及學校假期相撞。


亦可以在雨季開始之前舉行，以免一些原住民社群難於參與投票。

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要公投成功，需要「絕對多數」的贊成，以及大部分州的支持。

在原住民之聲公投中，澳洲人將就甚麼問題投票？

在公投中，將會問及澳洲人是否要將「原住民之聲」納入憲法之中。

具體問題如下：「一項擬議的法律：要修改憲法來建立原住民及托勒斯島民之聲，以承認澳洲的原住民。你是否批准擬議中的修改？」

甚麼是原住民之聲（Indigenous Voice to Parliament）？

「原住民之聲」將是一個性別平衡的代表機構，由原住民社區選出，代表他們在起草影響他們的法律時向議會提供建議及意見。

「原住民之聲」並沒有通過法律的權力、亦無否決權及分配資金的權力。澳洲國會亦將繼續如常運作。

憲法中還將承認原住民是澳洲的第一居民。
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在澳洲舉行的44次公投中，只有8次通過，每次都需要整體多數的支持，並且在大多數州份中也需要多數支持。

所有年滿18歲及以上的澳洲公民都需要登記在選民名冊上，就像聯邦選舉一樣，也必須在公投中投票。

這將是近25年來首次進行的公投，如果成功，將是自1977年以來澳洲人首次投票修改憲法。

艾巴尼斯對公投有甚麼看法？

艾巴尼斯說：「很快，我們的國家將有一次千載難逢的機會，承認憲法中的澳洲原住民和托勒斯島民，並通過設立原住民之聲機構對他們的生活產生積極的影響。

為了慶祝我們共同的歷史，建立更好的共同未來。沒有甚１麼可以失去，而一切都值得獲得。

每個澳洲人都有權參與公投。每個澳洲人都有機會投票支持澳洲人在生活中實現實際積極的改變。下個星期將會公佈公投日期。

我將支持在憲法中承認原住民。因為如果不是現在，那麼何時？」

對於「原住民之聲」，反對派對公投有甚麼意見？

反對黨原住民澳洲人發言人普萊斯（Senator Jacinta Nampijinpa Price）是Fair Australia 的領袖。

她之前曾表示：「還有更多的澳洲原住民覺得《發自內心的烏魯魯宣言》中並未能充分代表他們。」

這位Warlpiri-Celtic的原住民亦表示對欠缺「原住民之聲」的細節有所擔憂。

她說：「澳洲人應該了解細節、可以諮詢和更具透明度。相反，大家得到的是一個充滿風險和未知的提案，它使國內的分歧更明顯。」
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Published 23 August 2023 10:34am
By Anna Henderson, Sara Tomevska , Tracy Lo
Source: SBS
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標籤
Australia

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