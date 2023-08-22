香港人口三年來首回升 移民律師：探親多回流少

香港統計處早前公佈最新人口 數據 顯示，2023年年中香港人口為749.81萬，較去年同期增加15.2萬人，升幅為2.1%。其中常住居民為724.93萬人，流動居民為24.87萬人。





當局過去一年錄得17.4萬名香港居民淨移入（即移入多於移出），包括3.1名單程證持有人及14.3名其他香港居民的淨移入。同期人口錄得2.2人的自然減少（即死亡多於出生）。





政府發言人表示，新冠防疫措施在2022年下半年開始穩步放寬，香港與內地及世界各地逐步恢復正常往來，使不少在疫情期間留在外地的香港居民回流，也有內地及海外人士透過各項計劃移入，令今年上半年錄得大量居民淨移入。





根據慣例，統計處每次發表最新的人口數字為「臨時數字」，並於6個月後發佈經修訂的數字。



這次統計是香港人口連跌3年後首度回升。據統計處數據，無論是總人口還是常住居民，過去10年都在持續增加，直至2019年。





澳洲港人鮮見回流

移民律師黃逸卓（Richard Wong）向SBS廣東話表示，香港人口增加相信是由於去年底逐漸放寬入境限制，令海外港人得以回去探親、經商。





「這幾年都回不了香港，適逢今年疫情之後（完全開關），所以很多家庭帶同孩子回去。我在香港的朋友也說很多人回去，（和海外回港的朋友）吃飯見面都去了好幾次。」





根據當局定義，「流動居民」是指在統計時點之前或之後6個月，在港逗留最少1個月但少於3個月的香港永久居民。這意味著，海外港人只要回去超過1個月便會納入統計。





而「常住居民」包括半年內在港超過3個月的香港永久居民，以及統計時點在香港的非永久居民。



統計處發佈的2012年年中至2023年年中的香港人口數字。 Credit: 香港統計處 黃逸卓坦言，確實存在海外港人因為物價高、生活不適應等問題而回流的狀況。「尤其是英國、加拿大，門檻比較低，不需要特別的學歷或技能就可以去......很多人比較匆忙，話走就走，可能真的沒有考慮或了解清楚。」





不過，他未見在澳港人有這個情況。「澳洲只有幾個門路，比如技術移民就要你有技術......港人可謂是排除萬難，過五關才能來（澳洲），相對會成熟一些，預計到會面對甚麼問題。」





此外，由於澳洲政府在2022年3月才開啟「香港簽證渠道」（Hong Kong Stream），起步較晚，他相信大部份申請者仍在「坐移民監」，短期內不太可能回流，除非本身是「太空人」，或需與家人團聚。





在社交平台可見，有在布里斯本生活9年的港人，因生活不夠便利及有家人需要照顧而決定回流。其貼文寫道：「我預計我一定掙不到澳洲的工資、住不了大屋，但我會得到照顧家人和好飲好食的機會。」



港人移民常態化

他在今年3月和8月兩次返港參加移民展，6月曾到澳洲三個城市探訪一些港人移民。「相比前兩年、三四年，沒那麼熱鬧，我向移民展的同行了解，參加者人數是減少了的。」





他認為這是因為有意移民的人多數已入紙申請，正在等候審批，反而現在才開始了解狀況的人較少。





在2016年因家庭原因回流香港的Tommy便是如此。





他曾在麥覺理大學（Macquarie University）就讀應用金融和精算專業，回港後從事金融行業。「反送中」示威後，他認為多個身份比較好，於是轉做精算師：「精算師長期在職業清單上，我有經驗就可以申請（移民）。」





「我在澳洲七、八年，本身很喜歡澳洲，當年也是家裡有事才回港......與其繼續浮浮沉沉，不如揀定一個地方。」



