雪梨市議會禁新建物業用天然氣 波及住宅及餐廳

維州政府早前確認 將於2024年起禁止新建房屋使用天然氣 ，而新州州長柯民思（Chris Minns）表明不會跟隨。不過，新州有3個地方議會先後投票通過「禁氣令」。





雪梨市政府發言人證實，市議會10名議員昨晚（8月21日）就一項動議表決，有8人支持禁止新建物業鋪設天然氣管道，意味著住戶和餐廳將無法使用明火煤氣爐。





動議通過後，市議會將要求議會職員調查，敦促發展商在所有新物業使用全電氣的「可能性和困難」，並「盡快」就此提交報告。市長摩亞（Clover Moore）也會去信州政府要求撥款，為專用可再生能源的住宅及企業提供補貼。





發言人表示，市議會呼籲新州政府效法維州，在全州強制禁止天然氣。「在這發生之前，我們透過其他方法實現住宅電氣化，減少雪梨市內的新建天然氣連接。這也適用於新的辦公室、購物中心和酒店。」



儘管如此，州政府有權實施規劃條例，以推翻市議會決定。





反對黨的地方政府事務發言人塔克曼（Wendy Tuckerman）批評雪梨市議會對小企業的能源開支缺乏考慮：「天然氣在減排過度上有重要作用，但也需要考慮開支。我敦促州政府在新州發展停滯之前，對這瘋狂作出控制。」





摩亞被傳媒問及相關決定對餐飲企業的影響時答道：「工作機會將改變，但會有其他機會。現實是我們要竭盡所能、作出艱難決定來處理全球變暖的問題。」





而新州規劃廳長斯卡利（Paul Scully）僅回應，雪梨市議會的新措施不會是強制性，而當局會留意後續發展。



