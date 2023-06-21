要同「天然氣」講拜拜？ 阻礙重重

要點： 根據一份新的分析報告，若不停止使用天然氣，澳洲將無法實現減排目標；

該報告稱，近五百萬戶澳洲住戶使用天然氣；

該報告指出，政府應該幫助住戶從天然氣過渡到全電動，並禁止開通新的天然氣。

澳洲數百萬戶住戶每日都依靠天然氣去烹飪、取暖，以及提供熱水。





根據智庫格拉坦研究所（ Grattan Institute）的一份新報告，如果澳洲想要實現2050年淨零排放的目標，就必須改變這種情況。





然而，擺脫天然氣，轉向全電動住宅並非易事。



「擺脫天然氣」意味甚麼？這為甚麼很重要？又存在哪些障礙？

我們為何需要擺脫天然氣？





為了應對氣候變化，澳洲聯邦和州政府已承諾到2050年實現淨零排放目標。





根據格拉坦研究所的報告，生產和使用天然氣所產生的碳排放佔澳洲總排放量的22%。





該報告稱，澳洲約有五百萬戶住戶使用天然氣網絡，除非立即採取措施去改變，否則澳洲將無法實現淨零排放目標。





報告指出，從長遠來看，大多數住戶將因擺脫天然氣而減少相關支出，因為雖然購置電器設備的成本更高，但使用起來卻比天然氣便宜得多。





報告指出，減少天然氣使用也有益於健康，因為明火釋放的污染物會刺激肺部。





該智庫提出了一項全面策略，呼籲各州和地區政府設定停用天然氣的日期，並展開宣傳活動，說明住戶應如何以及為何轉為全電動。





研究還稱，政府應禁止新的天然氣開通，消除限制全電動住宅的法規障礙，同時降低成本。





該智庫表示，未來政府應逐步停止銷售天然氣設備，以便將仍在使用的天然氣設備轉換為電動設備。



「擺脫天然氣」意味著甚麼？

戴利（Katy Daily）和她的家人在2021年購入房屋後，決定停止使用天然氣。





這棟獨立屋原本使用天然氣供暖和提供熱水，但他們決定安裝太陽能系統，並使用熱泵熱水系統來替換舊有的燃氣即時熱水設備。





他們還不再使了天然氣供暖系統，改用逆向循環空調供暖。



戴利與她的一家人決定棄用天然氣。 Source: Supplied / Merri-bek City Council 最後一個改變是他們將明火煮食轉為電磁爐煮食。





戴利表示：「我們對這一改變非常滿意。人們不應該害怕這樣做，因為這對我們家人和環境的健康真的很有幫助。」





戴利一家用了超過 6 個月的時間作出改變，花費了1.8 萬元，如果他們沒有選擇較高端的電器，費用可能會更低。





這裡存在一些障礙：





對於租戶來說，他們無法選擇設備，例如煮食爐和供暖系統等，因此他們所能做的改變有限。



對於業主而言，購買新設備和更換系統的前期成本可能是一個重大障礙，這些成本包括購買新電器、切斷天然氣網絡，以及重新鋪線或創造空間來容納新設備的潛在成本。





對於某些類型的住宅，例如多戶住宅大樓，由於存在共用的供水或供暖系統，實行電動化可能會更加複雜。





目前，維州、新州和首都領地的政府為業主提供一些形式的補貼，以幫助他們實現全電動化。





此外，聯邦政府在2023年預算中推出了10億澳元的電氣化計劃，為節能升級提供低成本貸款。



澳洲家庭在停止使用天然氣和轉向更環保的能源方面面臨著許多障礙。 Source: SBS

擺脫天然氣對租戶和房東意味著甚麼？

《擺脫天然氣》報告合著者伍德（Tony Wood）向 SBS 新聞表示，租賃市場面臨的一個挑戰是，儘管租戶通過使用燃氣設備可以省錢，但房東必須承擔購買成本。





對此，該報告表示，政府應該鼓勵房東將其投資物業從使用天然氣轉向其他能源。





該報告建議，為將租賃物業升級為全電動的私人房東提供稅務減免，隨後對全電動的住宅引入最低租金標準。





伍德說：「租戶在能源使用上省錢，而房東必須為安裝新設備付費，目前對此還沒有一個好的解決方案。」





「我們的建議是，如果能為房東的前期投資提供稅收減免，這將是一件好事，這將激勵他們至少在目前開始採取行動。」





戴利在2021年之前一直租屋，她對此表示贊同。



她說：「我們需要為租賃物業設立最低租金標準，其中包括節能設備的成本。」





「需要建立某種制度來鼓勵房東投資這類技術。」





「租戶和房東都需要得到支持，同時不應該允許開通新的天然氣。」





與此同時，租戶可以採取一些小的改變來降低天然氣使用量。





戴利建議購買便攜式電磁爐，或者在租賃房屋同時提供的情況下使用逆向循環空調供暖，而不是使用天然氣。



