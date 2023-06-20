新州七月收緊駕駛執照規則 惟仍有「漏洞」未被堵塞

新州政府早前宣佈修改本地駕駛執照的法例，由本年 7 月 1 日起，所有臨時簽證持有人必須在抵達新州六個月內申請本地駕駛執照，方能在新州道路上駕駛。





當局表示，此舉是為杜絕駕駛者多次違反道路使用規則但違規行為未被記錄在駕駛紀錄中。





政府早於 2022 年的新州財政預算案中宣佈有關改革，但當時執政的自由黨卻多次推遲實施新政策，主要由於新冠病毒防疫限制措施令大量駕駛考試預約積壓。





新工黨政府此前決定，將在本年 7 月 1 日起正式實施新規定，任何人在當日或以後抵達新州的臨時簽證持有人，若要在新州駕駛車輛，必須在六個月內申請本地駕駛執照。





來自部份國家的駕駛者，亦將需要在申請時接受駕駛考試，方能取得本地駕駛執照。其中包括中國、印度、巴基斯坦及尼泊爾等 140 多個國家。不過，他們在參與考試前毋須記錄學習駕駛的時數。





而來自日本、新加坡或德國等地的臨時簽證持有人則仍須申請新州駕駛執照，但就毋須參與駕駛考試。



但新規定存在一個漏洞，容許在 7 月 1 日前抵達新州的臨時簽證持有人，繼續以海外駕駛執照在州內駕駛，直至取得永久居留簽證。





新州運輸廳 (Transport for NSW) 一名發言人證實，臨時簽證持有人使用海外駕駛執照「有可能增加道路安全風險」，因為「(當局) 對監管這些駕駛者存在挑戰」。





但發言人亦證實，目前已身處新州的臨時簽證持有人將不受新規例約束。





當被問及有關漏洞，新州道路廳長格雷厄姆 (John Graham) 向本地傳媒誓言，將會堵塞有關漏洞。





他向《每日電訊報》說：「我們將堵塞漏洞。」





「前兩黨聯盟政府需要解釋，為何他們承諾已身處新州的海外駕駛執照將受這些法例所限，但這卻從未發生。似乎這個規則被淡化，但卻無人將此對外公開。」



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