PayID 「過數」好安全？一文教你識別騙局

有時，購物並不是因為舊的物品壞掉，有時只是想獎勵自己或為自己或家中帶來「新氣象」。





舊的物品如何處置？除了棄置或捐贈外，不少澳洲人會嘗試在網上出售，以換取一些金錢。





每一日，成千上萬的澳洲人會將他們不需要的物品放上網上交易平台，如Facebook Marketplace和Gumtree 出售。這是一個快速、方便的選擇，亦可以減少不必要的浪費。





然而，騙徒經常針對毫無戒心的買家和賣家。在2022年，有報告指欺詐的買賣計劃讓澳洲人損失了逾4500 萬元。



網上買賣愈來愈流行，使騙徒有機可乘。最近有報道指，罪犯試圖在各在這些平台出售物品的人進行「實際攻擊」。





騙徒並嘗試通過支付方式試圖騙取金錢。PayID 詐騙就是一個典型例子，澳洲人在2022年，就因為這一種特定支付方法損失了逾 26萬元。



甚麼是PayID？

PayID是一種合法的電子支付形式，於2018年在澳洲引入，通過向進行交易的人顯示收款人的名字，減填寫銀行帳戶和BSB號碼的需求，並解決了這些信息輸入不正確時的問題，從而簡化「過數」的手續，達至解決錯誤支付以及減少詐騙的效果 。





消費者可以設置他們的手機號碼、電郵地址或ABN作為 PayID 識別形式。銀行將驗證這個人擁有這些信息，然後將這個人的銀行帳戶與這個獨特的標識符號關聯起來。



使用PayID轉帳，大多數網上銀行系統會要求收款人的PayID。只需輸入手機號碼、電子郵件地址或ABN，就會顯示出預期收款人的名字。如果正確，客戶可以授權進行付款。如果顯示的名字不正確，客戶可以輕鬆取消交易。



PayID詐騙是如何運作的？

如果你在網上宣傳一個物品，騙徒會聯絡你購買有關物品。他們通常不會質疑價格，十分爽快，甚至可能根本不想先檢查物品。在很多情況下，他們會說家人或朋友會來你那裡取物品。





然後，罪犯會催促你通過PayID接受付款。一旦你分享了你的PayID（通常是手機號碼或電子郵件地址），而詐騙者獲取了這些信息，可能就會一些事「發生」。



網上市場的普及使騙徒更易有機可乘。 Credit: The Conversation 騙徒會聲稱他們已經付款，但因為你沒有合適的PayID帳戶，付款無法處理。他們會告訴你，你需要「升級」帳戶和/或支付額外款項才能釋放資金。





然後，騙徒會說他們已經支付了所需的額外金額，並要求你退還他們已花費的額外資金。如果你確實轉賬，錢將直接轉給他們，導致你有所損失





作為詐騙計劃的一部分，騙徒會創建看似來自PayID的短信和電子郵件，確認付款或者告知問題。令人擔憂的是，這些信息甚至可能出現在你與銀行的現有短信對話中。你可能會以為它們是真實的，但它們是假的，旨在欺騙你將錢轉給騙徒。



如何避免PayID詐騙？

在網上出售物品時，有幾個警示信號需要注意：



PayID是一項免費的服務。使用它不會有任何費用，因此不需要支付任何費用。

PayID通過各個銀行進行管理。PayID永遠不會通過短信、電子郵件或電話直接與客戶溝通。任何聲稱「來自PayID」的訊息都是假的。

真正的買家通常會檢查和收取任何物品。如果買家說他們會派家人或朋友來取物品，這是一個警示信號，尤其是如果他們不願意以支付現金。

如果被騙，如何處理？

如果你認為自己受到了PayID詐騙，應立即聯繫你的銀行或金融機構，越快越好。





你可以將任何財務損失向ReportCyber報告，這是一個用於報告網絡事件的線上報案系統。





你也可以向Scamwatch報告該事件，以協助教育和增強公眾對此的意識。n and awareness activities.



如果你的任何個人信息受到洩露，你可以聯繫 IDCARE ，尋求支援。



