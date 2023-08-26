十月起 兩款受歡迎藥品將在超市「停售」

澳洲藥品及用品管理局（TGA）更改部份藥物分類，兩款受歡迎藥品需在超市停售。

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十月起，兩款受歡迎藥品將在超市「停售」。

澳洲藥品及用品管理局（TGA）更改部份藥物分類，兩款受歡迎藥品需在超市停售。

這兩款需要從超市下架的藥物分別為 Bonjela Teething Gel 及 Bonjela Mouth Ulcer Gel，用於緩解「出牙」及口腔潰瘍相關的疼痛、不適和煩躁——將從10 月1日開始從超市貨架上撤下。

然而，這並不等同兩款藥物會全面停售，只是僅在藥房提供。

有關轉變是因為澳洲藥品及用品管理局將嬰幼兒首選產藥物的分類作出更改，將一些產品由原來的一級藥物重新分類為二級藥物。

這是由於藥物內活性成分水楊酸氨乙酯，是一種非類固醇抗炎藥（NSAID），當產品未按指示使用時可能會導致毒性。

因而擔心在使用過多，過於頻繁或者在長時間內使用時毒性水平會過高。

管理局發言人表示：水楊酸氨乙酯是不少嬰幼兒「長牙」產品中的一個成分，而不少成人用以緩解口腔潰瘍/潰瘍和新的假牙或牙套引起的疼痛、發炎和不適的產品亦含有該成分。」

但兒童中毒的風險最大。

兩大超市巨頭已經停止了這兩種產品的訂單，剩餘的庫存預計很快售罄。

但二級藥物仍可在藥劑師的安全建議下使用。消費者應在獲得專業的建議下，與其他藥物一樣，按照正確的時間，正確的頻率和正確的時間段內使用。

如果父母發現他們需要使用有關產品三天或以上，應該與藥劑師交談。

當局表示：我們知道，像冷凍的的牙齒餅乾和扑熱息痛和布洛芬等口服止痛藥可能有用，此外，分散你的小寶寶的注意力，並給他們提供其他像酸奶一樣的凍食亦能有所幫助。

「他們不建議父母使用嬰幼兒生齒膠，因為很少有證據表明它們有效，而且存在『潛在的危害』。」
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Published 26 August 2023 11:28am
By Tracy Lo
Source: SBS

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